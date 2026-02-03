Γ. Παπαγιαννόπουλος στον Peloponnisos FM: «Στόχος μας η επιστροφή μας στην Α2 Εθνική»

Ο Γιάννης Παπαγιαννόπουλος, προπονητής της ανδρικής ομάδας χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ, μίλησε στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας” για την επιτυχημένη πορεία της ομάδας στη Β’ Εθνική.

«Η ομάδα παραμένει αήττητη και στοχεύει στην άνοδο, συνδυάζοντας εμπειρία, μεταγραφές Erasmus και νέους έμπειρους παίκτες με στόχο την άνοδο» είπε μεταξύ άλλων ο Πατρινός προπονητής.

Ακούστε αναλυτικά:

