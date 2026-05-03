Γ. Στουρνάρας: «Δικαιολογημένη η ανησυχία για ύφεση»

«Η ανησυχία για το ενδεχόμενο ύφεσης στην Ευρωζώνη είναι υπαρκτή και δικαιολογημένη, δεδομένης της νέας αρνητικής διαταραχής από την πλευρά της προσφοράς που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», προειδοποίησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στην κυπριακή εφημερίδα Φιλελεύθερος.

Οπως τόνισε, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και η εντεινόμενη αβεβαιότητα επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, «δεδομένης της υψηλής ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωζώνης».

Κατά τον κ. Στουρνάρα, η τρέχουσα αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και της παρατεταμένης πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, αποτελεί τον σημαντικότερο κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος σημείωσε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτελεί σοβαρό κλυδωνισμό από την πλευρά της προσφοράς, προκαλώντας στασιμοπληθωριστικές πιέσεις και αυτό αποτελεί πρόκληση για την ΕΚΤ, «καθώς πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ σταθεροποίησης του πληθωρισμού στον στόχο και αποφυγής μιας υπερβολικής σύσφιξης που θα επιβάρυνε την ανάπτυξη».

«Η αντίδρασή μας θα εξαρτηθεί από την ένταση, τη διάρκεια και τους διαύλους μετάδοσης της διαταραχής. Εάν αυτή αποδειχθεί παροδική και χωρίς σημαντικές δευτερογενείς επιδράσεις, δεν θα απαιτηθεί προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής», τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, προσθέτοντας ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις σημαντικής μετακύλισης των υψηλότερων τιμών ενέργειας στον πληθωρισμό.

Τόνισε δε πως οι ζημιές στις υποδομές του Περσικού Κόλπου ενδέχεται να παρατείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα, ενώ η αβεβαιότητα απειλεί τις επενδύσεις, «με αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη και στη μακροπρόθεσμη δυνητική παραγωγή».

Σε ερώτηση για το γεγονός πως η Ελλάδα βρίσκεται στην 56η θέση μεταξύ 182 χωρών που αξιολογήθηκαν για τον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς, ο κ. Στουρνάρας σχολίασε: «Η Ελλάδα έχει πράγματι ακόμη δρόμο να διανύσει ως προς την ποιότητα των θεσμών της, αλλά είναι σημαντικό να αξιολογούμε την εικόνα της χώρας με ισορροπημένο τρόπο».

Οπως πρόσθεσε, όμως, στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας καταγράφεται μια μέτρια βελτίωση σε σχέση με το 2019, «χωρίς όμως θεαματική σύγκλιση προς τις καλύτερες ευρωπαϊκές επιδόσεις. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει κυρίως αντιλήψεις για τη διαφθορά και δεν αρκεί για να αποδώσει το σύνολο της θεσμικής πραγματικότητας».

Ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ακόμη πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έκθεσή της για το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη της ΕΕ, αναγνωρίζει πρόοδο σε επιμέρους τομείς, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς, η προστασία των δημοσιογράφων και η βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας.

