Γαλαξίδι: Προορισμός με νησιώτικό αέρα

Η σημερινή μας επιλογή αφορά έναν προορισμό που είναι κοντά στην Αχαΐα, οπότε ενδείκνυται για ολιγοήμερη απόδραση.

Ο λόγος για το Γαλαξίδι, το οποίο συνδυάζει βουνό και θάλασσα τα οποία βρίσκονται εδώ σε απόλυτη αρμονία, οι παραλίες είναι γλυκύτατες -όλες με γαλανά νερά-, ενώ είναι ιδανικό για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, όπου υπάρχει τα έθιμο με τα αλευρωμουτζουρώματα.

Οι καρναβαλιστές επιδίδονται σε αλευροπόλεμο, ενώ βάφουν με φούμο και χρώματα το πρόσωπό τους. Εικάζεται ότι το έθιμο έχει τις ρίζες του στο Βυζάντιο.

Από εκεί και πέρα, το Γαλαξίδι καθρεφτίζεται γοητευτικά στην κλειστή, ήρεμη θάλασσα, με τις βραχονησίδες και τα εκκλησάκια. Τα λιθόστρωτα δρομάκια που ξεκινούν από το λιμάνι περνούν δίπλα από μεγαλοπρεπή, πετρόκτιστα αρχοντικά και περήφανα καπετανόσπιτα με βοτσαλωτές αυλές –τα λεγόμενα «αγλιά». Κάποια δε οικοδομήματα διατηρούν ακέραια την ομορφιά τους: π.χ. το κτήριο Τσαλαγγύρα, όπου πλέον στεγάζεται το Δημαρχείο, το κτήριο του Παρθεναγωγείου (χτίστηκε το 1880 και λειτούργησε ως σχολείο θηλέων μέχρι το 1929), το κτίριο Μπουρζέικο.

Αν θελήσετε να βιώσετε τον απόηχο από όλη τούτη την αρχιτεκτονική ομορφιά και τη θέληση των παλιών καραβοκυραίων να κυριαρχήσουν στο γύρω τοπίο, μπορείτε να μείνετε σε κάποιο από αυτά τα αρχοντικά, αφού ορισμένα έχουν μετατραπεί σε φροντισμένους, ατμοσφαιρικούς ξενώνες. Ετσι, θα σταθείτε μπροστά σε επιβλητικές ξύλινες πόρτες, θα χαρείτε τα κόκκινα και τα μπλε παραθυρόφυλλα, θα ανασηκώσετε το κεφάλι για να θαυμάσετε τα ανεμοδαρμένα μπαλκόνια κάτω από τις κοκκινωπές κεραμοσκεπές.

Από τα αξιοθέατα, στην Αγία Παρασκευή, πάλι, η ατμόσφαιρα είναι πιο μυστικιστική. Μικρή, πετρόκτιστη και ταπεινή, η εκκλησία χτίστηκε το 1667 και κοσμείται με πολύ παλιές εικόνες. Αυτό που την κάνει μοναδική, όμως, είναι ο κύκλος με τους 12 µήνες και τα σύµβολα των ζωδίων στο μαρμάρινο δάπεδο. Τον σκάλισε το 1911 ο καπετάνιος Ηλίας Σκούρτης –άνθρωπος ευρυμαθής και πολυπράγμων, προφανώς διαθέτοντας υψηλού επιπέδου αστρονομική παιδεία, αλλά και γνώση της τέχνης της μαρμαρογλυπτικής. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Ναυτικό Ιστορικό Μουσείο, το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα, το οποίο στεγάζεται σε κτίριο του 1870. Στα εκθέµατά του ο επισκέπτης «διαβάζει» τη ναυτική ιστορία σχεδόν ολόκληρης της Μεσογείου: αντικείμενα από πλοία, αρχαιολογικά ευρήµατα, λιθογραφίες και υδατογραφίες ιστιοφόρων κ.ά.

