Γαλλία: 51 άνδρες κατηγορούνται για βιασμό και επίθεση στη Ζιζέλ Πελικό ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

51 άνδρες δικάζονται για τις επιθέσεις εναντίον της Ζιζέλ Πελικό.

Ειδικότερα, οι άνδρες αυτοί στρατολογήθηκαν από τον τότε σύζυγό της, Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος έχει παραδεχτεί ότι τη νάρκωνε και τη βίαζε.

Οι 50 άνδρες που κατηγορούνται για βιασμό και επίθεση μαζί με τον Ντομινίκ Πελικό είναι ηλικίας μεταξύ 26 και 74 ετών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένας νοσοκόμος, ένας δημοσιογράφος, ένας δεσμοφύλακας, ένας τοπικός σύμβουλος, ένας στρατιώτης, οδηγοί φορτηγών και εργάτες σε αγροκτήματα. Ο καθένας τους αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών.

Οι 49 κατηγορούνται για βιασμό, ένας για απόπειρα βιασμού και ένας για σεξουαλική επίθεση. Πέντε άλλοι κατηγορούνται επίσης για κατοχή εικόνων κακοποίησης παιδιών.

Οι περισσότεροι ζούσαν στη νοτιοανατολική Γαλλία σε ακτίνα 60 χιλιομέτρων από το χωριό Μαζάν, όπου ζούσαν οι Πελικό. Έξι έχουν προηγούμενες καταδίκες για ενδοοικογενειακή βία, δύο έχουν καταδικαστεί για σεξουαλική βία. Συνολικά 23 έχουν ποινικό μητρώο για αδικήματα, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και κατοχή ναρκωτικών, σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian.

