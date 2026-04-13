Γαλλία: Ένας Πικάσο αξίας 1 εκατ. ευρώ αναζητά ιδιοκτήτη μέσω λοταρίας

Μια σπάνια ευκαιρία να αποκτήσουν ένα αυθεντικό έργο του Πάμπλο Πικάσο έχουν χιλιάδες πολίτες στη Γαλλία, συμμετέχοντας σε μια πρωτότυπη φιλανθρωπική λοταρία. Με κόστος λαχνού μόλις 100 ευρώ, ένας τυχερός θα γίνει ο κάτοχος του πορτρέτου «Tête de Femme», ενός έργου που φιλοτέχνησε ο σπουδαίος Ισπανός καλλιτέχνης το 1941 και η αξία του εκτιμάται στο 1.000.000 ευρώ.

Οι διοργανωτές έχουν θέσει ως όριο την έκδοση 120.000 λαχνών, στοχεύοντας σε συνολικά έσοδα ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Η κατανομή των χρημάτων έχει οριστεί ως εξής:

1.000.000 ευρώ θα καταβληθεί στην Opera Gallery για την αγορά του έργου.

Το υπόλοιπο ποσό (έως και 11 εκατ. ευρώ) θα διατεθεί σε ίδρυμα έρευνας για το Αλτσχάιμερ, το οποίο στεγάζεται σε κεντρικό δημόσιο νοσοκομείο του Παρισιού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που έργα του Πικάσο χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς μέσω κλήρωσης. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο παρελθόν έχουν συγκεντρώσει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για πολιτιστικά έργα στον Λίβανο και προγράμματα υδροδότησης στην Αφρική.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αυτή η μορφή διάθεσης της τέχνης συνάδει με τη φιλοσοφία του ίδιου του Πικάσο, ο οποίος επιδίωκε τα έργα του να είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό και όχι μόνο σε εύπορους συλλέκτες. Στο παρελθόν, νικητές τέτοιων κληρώσεων υπήρξαν ένας εργαζόμενος από τις ΗΠΑ το 2013 και ένας λογιστής από την Ιταλία το 2020.

Το έργο «Tête de Femme» θα εκτίθεται στις εγκαταστάσεις του οίκου Christie’s στο Παρίσι από τη Δευτέρα. Η ανάδειξη του τυχερού νικητή θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο το απόγευμα της Τρίτης (18:00 ώρα Γαλλίας), ολοκληρώνοντας μια διαδικασία που συνδυάζει την υψηλή τέχνη με την κοινωνική προσφορά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



