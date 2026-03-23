Γαλλία: Η δεξιά κέρδισε τους περισσότερους δήμους, η αριστερά τις περισσότερους ψήφους

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό της αποχής στις χθεσινές δημοτικές εκλογές τοποθετείται περί το 42% και είναι το υψηλότερο των τελευταίων ετών, με εξαίρεση την περίοδο του κορονοϊού.

 

23 Μαρ. 2026 19:13
Pelop News

Η παραδοσιακή γαλλική δεξιά, με κορμό τους Ρεπουμπλικάνους, ήρθε πρώτη χθες στις δημοτικές εκλογές από την άποψη του αριθμού των δήμων.

Την ίδια ώρα, η αριστερά (με κορμό τους Σοσιαλιστές και τους Οικολόγους) ήρθε πρώτη σε ψήφους, αναφέρει σε ανάλυση της η γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Ειδικότερα, με βάση την ανάλυση της εφημερίδας, η οποία αφορά τις περίπου 3.300 γαλλικές πόλεις με πληθυσμό άνω των 35.000 κατοίκων, στις οποίες διαμένει σχεδόν το 70% των Γάλλων πολιτών, εκλέχτηκαν 1.267 δήμαρχοι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται δεξιοί, 829 που αυτοπροσδιορίζονται αριστεροί και 586 που αυτοπροσδιορίζονται κεντρώοι, δηλαδή φίλα προσκείμενοι στον πρόεδρο Μακρόν. Στις πόλεις αυτές εκλέχτηκαν επίσης 63 δήμαρχοι τοποθετούμενοι στο χώρο της ακροδεξιάς και 7 φίλα προσκείμενοι στον ακροαριστερό χώρο, κυρίως δε στην Ανυπότακτη Γαλλία και στο Κομμουνιστικό κόμμα.

Όσον αφορά τις ψήφους, 9,2 εκατομμύρια Γάλλοι επέλεξαν ψηφοδέλτια αριστερών συνδυασμών, 8,7 εκατομμύρια δεξιών συνδυασμών και 3,8 εκατομμύρια κεντρώων συνδυασμών. Περίπου 2,5 εκατομμύρια Γάλλοι επέλεξαν ψηφοδέλτια ακροδεξιών συνδυασμών ενώ 1,2 εκατομμύρια ήταν αυτοί που επέλεξαν ψηφοδέλτια υποστηριζόμενα είτε από την Ανυπότακτη Γαλλία, είτε από το Κομμουνιστικό κόμμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ