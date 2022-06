Γαλλία: Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για την πυραυλική επίθεση στο εμπορικό κέντρο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας καταδικάζει την επίθεση της Ρωσίας, τονίζοντας πως πρέπει να λογοδοτήσει για τη θανατηφόρα πυραυλική επίθεση σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο της Ουκρανίας.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν όταν δύο ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στο εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ της κεντρικής Ουκρανίας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

“Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για αυτές τις πράξεις. Η Γαλλία υποστηρίζει τον αγώνα κατά της ατιμωρησίας στην Ουκρανία”, ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

⚡️ Zelensky: 'Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.'

“The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine," said President Volodymyr Zelensky.

Volodymyr Zelensky/Telegram pic.twitter.com/Pb8IGeAevD

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 27, 2022