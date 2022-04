«Ήθελα να σκοτώσω τον Μακρόν» είπε ο ψυχικά ασθενής άντρας που μαχαίρωσε ιερέα στη Νίκαια

Ένας Γάλλος «που πάσχει προφανώς από διπολική διαταραχή» επιτέθηκε σε έναν ιερέα σήμερα το πρωί, τραυματίζοντάς τον ελαφρά, σε έναν ναό στη Νίκαια (νότια Γαλλία), όμως η ενέργεια αυτή «δεν έχει τρομοκρατικό χαρακτήρα», μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο μια αστυνομική πηγή.

Γαλλία: Ιερέας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στη Νίκαια

Την επίθεση έκανε γνωστή ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, σε ένα τουίτ. «Μια επίθεση διαπράχθηκε σήμερα το πρωί σε μια εκκλησία της Νίκαιας. Ο ιερέας τραυματίστηκε, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Αλληλεγγύη προς τους ενορίτες και ευχαριστώ προς τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, που συνέλαβαν γρήγορα τον δράστη. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο», έγραψε ο Ζεράλ Νταρμανέν.

BREAKING 🇫🇷France🇫🇷 :

♦️Priest stabbed and a Nun wounded with a kinfe in the Saint Pierre d'Arene church in the city of Nice.

♦️Police reports that they have arrested one man in connection to the attack#France #Nice #SaintPierredArene pic.twitter.com/Ms7vMbOQtm

