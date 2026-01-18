Γαλλία: Κατέρρευσε όροφος κτιρίου κατά τη διάρκεια πάρτι στο Παρίσι, τουλάχιστον 19 τραυματίες

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις με 125 πυροσβέστες και περίπου 40 οχήματα.

Γαλλία: Κατέρρευσε όροφος κτιρίου κατά τη διάρκεια πάρτι στο Παρίσι, τουλάχιστον 19 τραυματίες
18 Ιαν. 2026 18:55
Pelop News

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά, έπειτα από κατάρρευση διαμερίσματος σε πολυκατοικία στο Παρίσι, τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1). Οι εισαγγελικές Αρχές άνοιξαν έρευνα για τη διερεύνηση των αιτίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες των γαλλικών μέσων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ειδοποιήθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 00:20, όταν διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Amelot κατέρρευσε. Την ώρα του ατυχήματος, στο συγκεκριμένο διαμέρισμα βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι με τη συμμετοχή περίπου 50 ατόμων.

Το άτομο το οποίο είναι σοβαρά τραυματισμένο, εντοπίστηκε θαμμένο στα ερείπια χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να το επαναφέρουν και να το μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο.

Για το περιστατικό το οποίο έγινε στο 11ο διαμέρισμα του Παρισιού τοποθετήθηκε και η δήμαρχος της πόλης Αν Ινταλγκό, η οποία εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους τραυματίες και τις οικογένειές τους, ευχαριστώντας παράλληλα «θερμά τους πυροσβέστες, τα σωστικά συνεργεία και την πολιτική προστασία για την ολονύχτια κινητοποίησή τους».

Λόγω της κατάρρευσης, το κτίριο της οδού Amelot καθώς και δύο γειτονικά εκκενώθηκαν προληπτικά.

Η αστυνομική διεύθυνση Παρισιού διευκρίνισε ότι μετά το συμβάν πραγματοποιήθηκε υποστύλωση του τέταρτου ορόφου και πλήρης έλεγχος του κτιρίου, επισημαίνοντας ότι η γενική δομή του δεν υπέστη περαιτέρω ζημιές από την κατάρρευση του πατώματος.

