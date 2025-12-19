Γαλλία: Οι αγρότες πέταξαν χώματα και κοπριά έξω από το σπίτι του Μακρόν

Η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε την Παρασκευή «εκεχειρία» για τα Χριστούγεννα με τους διαμαρτυρόμενους αγρότες

Γαλλία: Οι αγρότες πέταξαν χώματα και κοπριά έξω από το σπίτι του Μακρόν
19 Δεκ. 2025 16:30
Pelop News

Γάλλοι αγρότες από το συνδικάτο FNSEA πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από την παραθαλάσσια μονοκατοικία του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του Μπριζίτ στο παραθαλάσσιο θέρετρο Le Touquet, στα βόρεια της χώρας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Mercosur, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι BFM TV την Παρασκευή.

Οι αγρότες έφθασαν με περίπου 20 τρακτέρ και φορτηγά έξω από το σπίτι των Μακρών τα οποία ξεφόρτωσαν μπροστά του κοπριά, ελαστικά, λάχανα, χώματα και κλαδιά!

Παράλληλα, είχαν φτιάξει ένα φέρετρο το οποίο έβαλαν έξω από την οικία Μακρόν στο οποίο ανέγραφαν «RIP AGRI», «No Mercosur», «Eat French», «Stop tax», δηλαδή «RIP αγροτιά», «Όχι στη Mercosur», «Τρώτε γαλλικά» και στο «Στοπ στους φόρους».

Η δράση, που προβλέπεται να διαρκέσει όλη την ημέρα , έχει «συμβολικό χαρακτήρα», εξηγεί ο Benoît Hédin, αντιπρόεδρος του γεωργικού συνδικάτου FDSEA στην περιοχή Montreuil-sur-Mer. «Στοχεύει στην ευρωπαϊκή πολιτική που ακολουθείται σήμερα, επειδή μας πάει πίσω. Διαδηλώνουμε κατά της συμφωνίας Mercosur, της μείωσης της ΚΑΠ, του φόρου στα λιπάσματα, του αθέμιτου ανταγωνισμού… Υπάρχει ένα αίσθημα κούρασης», ισχυρίζεται.

«Διαμαρτυρόμαστε εδώ και δύο χρόνια και τίποτα δεν αλλάζει, καμία πολιτική απόφαση δεν λαμβάνεται. Είμαστε πάντα αυτοί που μας κοροϊδεύουν: Εισάγουμε προϊόντα που δεν έχουν κανονιστικούς περιορισμούς και μας ανταγωνίζονται σε τιμές που είναι αδύνατο εμείς να ανταγωνιστούμε», λέει ο Μαρκ Ντελαπόρτ, ένας άλλος αγρότης που πήγε να διαμαρτυρηθεί στο Λε Τουκέ, σύμφωνα με το actu.fr.

Η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε την Παρασκευή «εκεχειρία» για τα Χριστούγεννα με τους διαμαρτυρόμενους αγρότες.

Οι αγρότες μπλοκάρουν δρόμους, ρίχνουν κοπριά και πραγματοποιούν διαδηλώσεις στη Γαλλία για πάνω από μια εβδομάδα, διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίζεται την ασθένεια του δέρματος των βοοειδών και για την εμπορική συμφωνία με τον νοτιοαμερικανικό συνασπισμό Mercosur, μετέδωσε το Reuters.

 

 

