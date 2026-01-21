Γαλλία: To 84% θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη

Στη Γαλλία το 84% θεωρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την εταιρεία Elabe για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού BFM και είδε σήμερα (21/1/2026) το φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα την άποψη αυτή συμμερίζεται το 95% των Γάλλων πολιτών που δηλώνουν ότι ψηφίζουν αριστερά κόμματα και το 94% των πολιτών που δηλώνουν ότι ψηφίζουν δεξιά κόμματα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των πολιτών που δηλώνουν ότι ψηφίζουν ακροδεξιά κόμματα είναι 69%.

Επίσης το 81% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δρα παρορμητικά, ενώ το 88% πιστεύουν ότι η συμπεριφορά του καθορίζεται πρωτίστως με βάση τα προσωπικά του συμφέροντα.

Σε ό,τι αφορά την Γροιλανδία, το 80% των ερωτηθέντων θεωρούν υπαρκτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής των ΗΠΑ στο νησί, ενώ οι έξι στους δέκα Γάλλους συμφωνούν με την αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στη Γροιλανδία για να υποστηριχθεί η Δανία.

Υπέρ της αποστολής Γάλλων στρατιωτών τάσσεται το 74% των πολιτών που δηλώνουν ότι ψηφίζουν αριστερά κόμματα, το 85% αυτών που δηλώνουν ότι ψηφίζουν κεντρώα κόμματα και το 69% αυτών που δηλώνουν ότι ψηφίζουν δεξιά κόμματα. Μεταξύ των ψηφοφόρων της ακροδεξιάς υπέρ της αποστολής τάσσεται το 44%.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Γαλλίας με τις ΗΠΑ, το 55% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα κράτος έναντι του οποίου η Γαλλία θα πρέπει να είναι προσεκτική, το 44% θεωρούν τις ΗΠΑ εχθρική χώρα και μόνο το 4% εκτιμούν ότι είναι ένας σύμμαχος στον οποίο μπορεί η Γαλλία να στηριχθεί.

Σε ό,τι αφορά την άμυνα της Γαλλίας, το 46% τάσσονται υπέρ της συνεργασίας με τις χώρες της Ευρώπης, το 34% επιθυμούν η Γαλλία να είναι αυτόνομη σε ό,τι αφορά την άμυνα της, ενώ το 19% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι πυλώνας της γαλλικής άμυνας πρέπει να είναι το ΝΑΤΟ. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε πριν από την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ στο Νταβός της Ελβετίας.

