Σοκ στη γαλλική μουσική σκηνή από τη σύλληψη του κορυφαίου καλλιτέχνη στο Παρίσι

Γαλλία: Υπό κράτηση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο διάσημος ράπερ Gims
25 Μαρ. 2026 21:12
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια από τις πιο ηχηρές υποθέσεις στον χώρο της γαλλικής σόουμπιζ, καθώς ο παγκοσμίου φήμης ράπερ Gims τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση το μεσημέρι της Τετάρτης, 25 Μαρτίου. Η εισαγγελία κατά του οργανωμένου εγκλήματος επιβεβαίωσε ότι ο καλλιτέχνης κρατείται στο Παρίσι, στο πλαίσιο ευρείας έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.

Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή του Gims σε οικονομικές δραστηριότητες που φέρονται να συνδέονται με οργανωμένο κύκλωμα. Παρόλο που οι λεπτομέρειες της δικογραφίας παραμένουν απόρρητες, η εμπλοκή ενός ονόματος τέτοιου βεληνεκούς έχει προκαλέσει αίσθηση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο Gims (πρώην Maître Gims), κατά κόσμον Gandhi Djuna, θεωρείται ο «βασιλιάς» των γαλλικών charts. Με καταγωγή από το Κονγκό και μεγαλωμένος στη Γαλλία, ξεκίνησε την καριέρα του με το θρυλικό συγκρότημα Sexion d’Assaut. Από το 2013 ακολουθεί μια σαρωτική σόλο πορεία με εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων. Έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, όπως ο Sting, η Sia και ο Pitbull.

