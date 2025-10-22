Γαλλία: Ζευγάρι κατηγορείται ότι κρατούσε 5 χρόνια 45χρονη κλειδωμένη σε γκαράζ! ΒΙΝΤΕΟ

«Κοιμόταν σε μια ξαπλώστρα, έκανε την ανάγκη της σε ένα δοχείο ή σε πλαστικές σακούλες. Έτρωγε χυλό ανακατεμένο με απορρυπαντικό πιάτων. Την εμπόδιζαν να βγει έξω» είπε ο εισαγγελέας

22 Οκτ. 2025 22:49
Pelop News

Στη Νάντ της Γαλλίας ξεκίνησε ποινική έρευνα μετά την καταγγελία μιας γυναίκας ότι είχε κρατηθεί κλειδωμένη για πέντε χρόνια στο γκαράζ μιας κατοικίας σε έναν οικισμό κοντά στο Σεν-Μολφ, στη Λουάρ-Ατλαντίκ. Οι εισαγγελικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι ασκήθηκε δίωξη σε έναν 82χρονο και μια 60χρονη.

Το θύμα, μια 45χρονη, νοσηλεύεται με υποθερμία, ανέφερε ο εισαγγελέας της πόλης Ναντ, Αντουάν Λερουά, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της εφημερίδας Ouest-France. Η γυναίκα υποχρεώθηκε να ζει επί μια πενταετία τον κήπο ή στο γκαράζ του σπιτιού όπου κατοικούσαν οι δύο κατηγορούμενοι. Ο 82χρονος τελεί υπό δικαστική επιτήρηση ενώ η γυναίκα με την οποία ζούσε προφυλακίστηκε.

Στις 14 Οκτωβρίου, επωφελούμενη από μια στιγμή που ο άνδρας έβλεπε τηλεόραση, η 45χρονη βγήκε από τον εξωτερικό περίβολο του σπιτιού και εμφανίστηκε στο σπίτι των γειτόνων. Ήταν μισόγυμνη, τους χτύπησε το παράθυρο και τους είπε ότι την κρατούσαν «έγκλειστη» επί περίπου πέντε χρόνια.

Το θύμα εξήγησε ότι συγκατοικούσε στο σπίτι με μια άλλη γυναίκα, μέχρι την ημέρα που έκανε την εμφάνισή του ο ηλικιωμένος. Τότε της ζήτησαν να φύγει από το σπίτι και να ζήσει είτε στον κήπο είτε σε μια σκηνή, είτε στο γκαράζ, συνέχισε ο Λερουά. Η έρευνα στο σπίτι επιβεβαίωσε την αφήγησή της.

Η 45χρονη ήταν τον περισσότερο καιρό κλειδωμένη στο γκαράζ. «Κοιμόταν σε μια ξαπλώστρα, έκανε την ανάγκη της σε ένα δοχείο ή σε πλαστικές σακούλες. Έτρωγε χυλό ανακατεμένο με απορρυπαντικό πιάτων. Την εμπόδιζαν να βγει έξω» είπε ο εισαγγελέας. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η πόρτα του γκαράζ ήταν μπλοκαρισμένη από την έξω πλευρά με μεγάλες πέτρες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η 45χρονη γυναίκα «εξαφανίστηκε» για τις Αρχές από τον Απρίλιο του 2022, όταν εκδόθηκε το διαζύγιό της. «Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της χρησιμοποιούνταν μόνο για να στέλνουν σημαντικά χρηματικά ποσά» στους κατηγορούμενους οι οποίοι «παραδέχτηκαν ένα μέρος των γεγονότων» αλλά προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία τους, είπε ο εισαγγελέας. Κατηγορούνται για «περιορισμό ανθρώπου, με βασανιστήρια ή βάρβαρες ενέργειες», αδίκημα που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Τους ασκήθηκε επίσης δίωξη για απάτη και εκμετάλλευση «αδύναμου προσώπου».
