Γαλλικό δικαστήριο επέβαλε 18 χρόνια κάθειρξη στον Ταρίκ Ραμαντάν για τρεις βιασμούς
Δικαστήριο στο Παρίσι καταδίκασε ερήμην τον Ταρίκ Ραμαντάν σε 18 χρόνια κάθειρξη για τον βιασμό τριών γυναικών, ενώ σε βάρος του εκδόθηκε και ένταλμα σύλληψης.
Βαριά ποινή επέβαλε γαλλικό δικαστήριο στον Ταρίκ Ραμαντάν, καθώς η Ποινική Δικαστική Αρχή του Παρισιού τον καταδίκασε σε 18 χρόνια κάθειρξη για τον βιασμό τριών γυναικών. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ποινή δικαιολογείται από την εξαιρετική σοβαρότητα των πράξεων.
Ο 63χρονος ελβετικής υπηκοότητας μελετητής του Ισλάμ δεν παρέστη στη δίκη, με τους δικηγόρους του να αναφέρουν ότι νοσηλευόταν στη Γενεύη. Η διαδικασία έγινε ερήμην, ενώ σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης με άμεση ισχύ.
Δεν πήγε στο Παρίσι, ζητά νέα δίκη
Η υπεράσπισή του χαρακτήρισε τη διαδικασία άδικη, ενώ ο ίδιος, σε δήλωσή του μετά την απόφαση, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να την αποδεχθεί και ζήτησε νέα δίκη, με την παρουσία και των δύο πλευρών.
Σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, η απόφαση συνοδεύεται και από οριστική απαγόρευση εισόδου στη Γαλλία. Την ίδια ώρα, το θέμα της εκτέλεσης της απόφασης περιπλέκεται από το γεγονός ότι ο Ραμαντάν βρίσκεται στην Ελβετία, όπου η υπόθεσή του παραμένει εκτός άμεσης γαλλικής δικαιοδοσίας.
Η υπόθεση στη Γαλλία είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα από το 2017, όταν δύο από τις γυναίκες μίλησαν δημόσια στο πλαίσιο του MeToo. Παράλληλα, ο Ραμαντάν είχε ήδη καταδικαστεί και στην Ελβετία σε ξεχωριστή υπόθεση βιασμού, γεγονός που είχε επαναφέρει στο προσκήνιο συνολικά τις καταγγελίες εις βάρος του.
