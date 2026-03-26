Γαλλικό δικαστήριο επέβαλε 18 χρόνια κάθειρξη στον Ταρίκ Ραμαντάν για τρεις βιασμούς

Βαριά ποινή επέβαλε γαλλικό δικαστήριο στον Ταρίκ Ραμαντάν, καθώς η Ποινική Δικαστική Αρχή του Παρισιού τον καταδίκασε σε 18 χρόνια κάθειρξη για τον βιασμό τριών γυναικών. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ποινή δικαιολογείται από την εξαιρετική σοβαρότητα των πράξεων.

Ο 63χρονος ελβετικής υπηκοότητας μελετητής του Ισλάμ δεν παρέστη στη δίκη, με τους δικηγόρους του να αναφέρουν ότι νοσηλευόταν στη Γενεύη. Η διαδικασία έγινε ερήμην, ενώ σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης με άμεση ισχύ.

Δεν πήγε στο Παρίσι, ζητά νέα δίκη

Η υπεράσπισή του χαρακτήρισε τη διαδικασία άδικη, ενώ ο ίδιος, σε δήλωσή του μετά την απόφαση, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να την αποδεχθεί και ζήτησε νέα δίκη, με την παρουσία και των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, η απόφαση συνοδεύεται και από οριστική απαγόρευση εισόδου στη Γαλλία. Την ίδια ώρα, το θέμα της εκτέλεσης της απόφασης περιπλέκεται από το γεγονός ότι ο Ραμαντάν βρίσκεται στην Ελβετία, όπου η υπόθεσή του παραμένει εκτός άμεσης γαλλικής δικαιοδοσίας.

Η υπόθεση στη Γαλλία είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα από το 2017, όταν δύο από τις γυναίκες μίλησαν δημόσια στο πλαίσιο του MeToo. Παράλληλα, ο Ραμαντάν είχε ήδη καταδικαστεί και στην Ελβετία σε ξεχωριστή υπόθεση βιασμού, γεγονός που είχε επαναφέρει στο προσκήνιο συνολικά τις καταγγελίες εις βάρος του.

