Γαντζώθηκε στη ζωή: 22χρονη σώθηκε σε δέντρο μετά από 32 χιλιόμετρα μέσα στον κατακλυσμό του Τέξας ΒΙΝΤΕΟ

Σωτηρία στα μεγάλα κλαδιά ενός δέντρου βρήκε μια 22χρονη γυναίκα στο Τέξας, όταν, παρασυρμένη από τα ορμητικά νερά των φονικών πλημμυρών, κατάφερε να αναρριχηθεί για να σώσει τη ζωή της. Η νεαρή είχε ήδη διανύσει —παρασυρόμενη από το νερό— απόσταση περίπου 32 χιλιομέτρων πριν καταφέρει να βρει καταφύγιο σε ένα δέντρο και να κρατηθεί εκεί για ώρες.

Όπως μεταδίδει το Sky News, η γυναίκα δεν απειλήθηκε μόνο από την ισχύ του νερού, αλλά και από φερτά υλικά και πελώριους κορμούς δέντρων που την απειλούσαν διαρκώς. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να επιβιώσει, να φωνάξει για βοήθεια και τελικά να την ακούσει ένας κάτοικος της περιοχής που ειδοποίησε τις αρχές.

A woman who was carried 20 miles down river by floodwater was rescued from a tree after emergency services were alerted by a local resident 🔗 https://t.co/FWU0Ftoo5B pic.twitter.com/ef8jeGGk5p

Οι διασώστες την εντόπισαν, την κατέβασαν με ασφάλεια και την μετέφεραν σε κοντινή κατοικία. Η ίδια επέστρεψε στην οικογένειά της, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένα μέλη της αγνοούνται ακόμη. Ο άνδρας που ειδοποίησε τις Αρχές δήλωσε συγκλονισμένος: «Είναι πραγματικό θαύμα. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε».

🚨 AMAZING NEWS: A young girl has been found ALIVE after she was swept downstream 12 MILES here in the Texas Hill Country

She was found hanging onto a tree by first responders.

Thank God! KEEP PRAYING! 🙏🏻 pic.twitter.com/JQ3litfJoR

