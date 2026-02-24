Γαστούνη: Λουκέτο στο περίπτερο μετά τον ξυλοδαρμό – «Δεν αξίζει να κινδυνεύει η ζωή μας»

Το λουκέτο στο περίπτερο του Χρήστου Σαμφώνη στη Γαστούνη αποτελεί πλέον το πιο ηχηρό αποτύπωμα της υπόθεσης που απασχόλησε την περιοχή. Ο επαγγελματίας, λίγες ημέρες μετά τον ξυλοδαρμό του ίδιου και του ανήλικου γιου του, ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη λειτουργία της επιχείρησής του, επικαλούμενος λόγους ασφάλειας.

«Με χτύπησαν με σίδερο και ξύλα και εμένα και τον γιο μου. Έχω ράμματα στο κεφάλι, το παιδί μου είναι χτυπημένο, πήγαμε στο νοσοκομείο», ανέφερε σε τηλεοπτική του παρέμβαση, εξηγώντας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται υπό καθεστώς φόβου. «Είναι χρόνιο το πρόβλημα. Δεν αξίζει να κινδυνεύει η ζωή μου, η ζωή των παιδιών μου και των υπαλλήλων μου. Θα κάνω κάτι άλλο», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν στοχοποιεί συλλήβδην καμία κοινωνική ομάδα, επισημαίνοντας πως «η παραβατικότητα είναι απ’ όλους», αν και στη δική του περίπτωση – όπως είπε – τα περιστατικά συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα.

Το κλείσιμο του περιπτέρου έχει εντείνει τη συζήτηση στην τοπική αγορά. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης ανέφερε ότι μετά το συμβάν αρκετοί επαγγελματίες εκφράζουν φόβο για τη λειτουργία των καταστημάτων τους. «Μαγαζάτορες αναρωτιούνται πώς θα ανοίξουν, κάποιοι σκέφτονται ακόμη και να αποχωρήσουν», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αλέξιος Καστρινός έκανε λόγο για ένα χρόνιο πρόβλημα που επιβαρύνει την καθημερινότητα της πόλης και επανέλαβε ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για ενίσχυση των μέτρων. Όπως τόνισε, η παρουσία ειδικής αστυνομικής ομάδας έχει ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας, ωστόσο το ζήτημα παραμένει ανοιχτό.

Το λουκέτο σε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση λειτουργεί πλέον ως σύμβολο της έντασης που βιώνει η τοπική κοινωνία, με το ζητούμενο να είναι αν και πώς θα αποκατασταθεί το αίσθημα κανονικότητας στη Γαστούνη.





