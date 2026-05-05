Γαστούνη: Στόχος εμπρηστικής επίθεσης το νέο κατάστημα του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί ΦΩΤΟ

Σε κλίμα φόβου βυθίζεται ξανά η Γαστούνη, καθώς τα ξημερώματα της Τρίτης σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση σε υπό διαμόρφωση κατάστημα, ιδιοκτησίας του επαγγελματία που πριν από δύο μήνες είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα παγκάκι για να σπάσουν την πρόσοψη του καταστήματος και, αφού εισέβαλαν στο εσωτερικό, προκάλεσαν πυρκαγιά στον χώρο της αποθήκης. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με τον Διευθυντή Αστυνομίας Ηλείας να μεταβαίνει επί τόπου για τον συντονισμό των ερευνών.

Η νέα αυτή επίθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς ο συγκεκριμένος επαγγελματίας είχε βρεθεί στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς περιστατικού βίας τον περασμένο Φεβρουάριο. όταν ομάδα περίπου 20 ατόμων επιτέθηκε στο περίπτερό του, μετά από διένεξη με ανήλικο. Ο ιδιοκτήτης, ο γιος του και ένας περαστικός ξυλοκοπήθηκαν άγρια και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πύργου. Μετά τον ξυλοδαρμό, ο περιπτεράς είχε ανακοινώσει πως κλείνει την επιχείρησή του, δηλώνοντας ότι φοβάται για τη σωματική ακεραιότητα της οικογένειάς του.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Παρά την προσπάθεια του επαγγελματία να κάνει μια νέα αρχή με ένα διαφορετικό κατάστημα, οι δράστες «ξαναχτύπησαν», επιβεβαιώνοντας τους φόβους για συνεχιζόμενη στοχοποίηση. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, ενώ οι αρχές αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των υπαιτίων.

Πηγή: patrisnews.com

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



