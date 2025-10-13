Γάζα: Απελευθερωθήκαν και οι υπόλοιποι 13 όμηροι ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ’ οδόν για να παραλάβει τη δεύτερη ομάδα ομήρων.

13 Οκτ. 2025 11:14
Pelop News

Η Χαμάς απελευθέρωσε αρχικά επτά ομήρους και πριν από λίγα λεπτά  παρέδωσε και τους υπόλοιπους 13 ομήρους σύμφωνα με τα εβραϊκά ΜΜΕ.

Ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ’ οδόν για να παραλάβει τη δεύτερη ομάδα ομήρων. Οι όμηροι μεταφέρθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό σε εγκατάσταση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) κοντά στα σύνορα.


Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ απελευθερώνει 250 Παλαιστίνιους φυλακισμένους και περισσότερους από 1.700 κρατούμενους.

Λίγο πριν ξεκινήσει για το ταξίδι του στο Ισραήλ όπου θα συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και θα μιλήσει στην Κνεσέτ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ο πόλεμος τελείωσε».


Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ θα κατευθυνθεί προς την Αίγυπτο όπου θα είναι ο οικοδεσπότης της συνόδου κορυφής για τη Μέση Ανατολή, στην οποία θα συμμετάσχουν παγκόσμιοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.
