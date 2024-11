Γάζα: Ένα κοριτσάκι ανάμεσα στις τρεις νεκρές που ποδοπατήθηκαν για λίγο ψωμί

Δύο γυναίκες και ένα ανήλικο κορίτσι έχασαν τη ζωή τους σήμερα (29.11.2024) όταν ποδοπατήθηκαν από το πλήθος στη Γάζα στην προσπάθειά τους να αγοράσουν ψωμί.

Τα τρία θύματα ποδοπατήθηκαν ενώ προσπαθούσαν να αγοράσουν ψωμί, ανέφερε το νοσοκομείο Αλ Άκσα στην ανακοίνωσή του. Συγκεκριμένα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από αρτοποιείο του Ντέιρ αλ Μπάλα της Γάζας με σκοπό να αγοράσει λίγο ψωμί για την επιβίωσή του, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

«Το πλήθος ήταν πυκνό» και «ξαφνικά ακούστηκαν κραυγές. Έπεσαν στο έδαφος» και πέθαναν «από ασφυξία» είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν ξέρω τι συνέβη» είπε ο Οσάμα Άμπου Λουμπάν, η κόρη του οποίου σκοτώθηκε. «Πήγα στην αγορά με την κόρη μου. Εκείνη πήγε να αγοράσει ψωμί, μόλις είχε καταφέρει να πάρει ένα, όταν την παρέσυρε ένα πλήθος γυναικών. Μου έφεραν το άψυχο σώμα της», πρόσθεσε.

#Thanksgiving in #US –

Contrast it with the lines for a loaf of bread jn #Gaza – Made possible by –#US-backed Israel.

–‘

Thousands of Palestinians gather outside a bakery in Deir el-Balah in a desperate attempt to secure bread, as the ongoing Israeli aggression and siege… pic.twitter.com/EjGKWM7YWC

— Kalemi Post (@KalemiPost) November 29, 2024