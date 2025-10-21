Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει δύο ακόμα σορούς ομήρων

Η παλαιστινιακή οργάνωση δεν έχει αποκαλύψει την ταυτότητα των ομήρων, αναφέροντας μόνο ότι οι σοροί «ανακτήθηκαν» σήμερα.

21 Οκτ. 2025 21:50
Pelop News

Η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ τις σορούς δύο ακόμη νεκρών ομήρων, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF). Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού έχουν ήδη κινηθεί προς σημείο παράδοσης στη νότια Λωρίδα της Γάζας, για να παραλάβουν τις σορούς.

Η παλαιστινιακή οργάνωση δεν έχει αποκαλύψει την ταυτότητα των ομήρων, αναφέροντας μόνο ότι οι σοροί «ανακτήθηκαν» σήμερα. Μετά την παραλαβή τους από τον ισραηλινό στρατό, οι σοροί θα μεταφερθούν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται όντως για ομήρους, τότε στις τρέχουσες συγκρούσεις στη Γάζα εξακολουθούν να βρίσκονται 13 ομήρων που δεν έχουν επιστρέψει στις οικογένειές τους.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό σταθμό στις διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή ομήρων και τη διατήρηση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή.
