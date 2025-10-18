Γάζα: Σκάβουν με τα χέρια για να βρουν τους νεκρούς τους – Η ανθρωπιστική τραγωδία ξεπερνά κάθε όριο

Σκηνές απελπισίας εκτυλίσσονται καθημερινά στη Γάζα, όπου οι Παλαιστίνιοι αναζητούν με τα χέρια τους τα σώματα των νεκρών μέσα στα συντρίμμια των κατεστραμμένων συνοικιών. Δεκάδες χιλιάδες σπίτια έχουν ισοπεδωθεί, και οι κάτοικοι επιστρέφουν στα ερείπια με τη βοήθεια εθελοντών, προσπαθώντας να εντοπίσουν αγαπημένα πρόσωπα.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, ομάδες κατοίκων σκάβουν με φτυάρια, αξίνες ή ακόμη και γυμνά χέρια κάτω από τόνους μπάζων, συχνά με τον κίνδυνο κατάρρευσης ή έκρηξης αδρανοποιημένων πυρομαχικών, για να ανασύρουν τις σορούς των δικών τους.

causing severe movement difficulties and preventing residents from returning to their neighborhoods. pic.twitter.com/DsH6ye7Lpt — بلدية غزة – Municipality of Gaza (@munigaza) October 12, 2025

Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 135 σοροί έχουν ανασυρθεί από περιοχές όπου επετράπη η πρόσβαση, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα ερείπια. Οι επιχειρήσεις διάσωσης καθυστερούν λόγω έλλειψης βαρέων μηχανημάτων και εξειδικευμένων ομάδων, κάτι που καθιστά τη διαδικασία εξαιρετικά επικίνδυνη.

Σύμφωνα με το Sky News, η πρόσκαιρη κατάπαυση του πυρός έδωσε την ευκαιρία για περιορισμένες επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα αποκάλυψε το βάθος της καταστροφής. Εκατομμύρια τόνοι μπάζων καλύπτουν ολόκληρες συνοικίες, ενώ χιλιάδες περιοχές παραμένουν γεμάτες με εκρηκτικά και επικίνδυνα υπολείμματα πολέμου.

A panoramic view of modern-day #Gaza City showing nothing but piles of rubble after two years of brutal Israeli war. pic.twitter.com/8hpfkDyAUi — ℂ𝕙𝕖 𝔾𝕦𝕖𝕧𝕒𝕣𝕒 ★ (@cheguwera) October 14, 2025

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για ανθρωπιστική και υγειονομική κρίση άνευ προηγουμένου. Με τα νοσοκομεία κατεστραμμένα, την έλλειψη φαρμάκων, καθαρού νερού και γιατρών, ο κίνδυνος επιδημιών αυξάνεται ραγδαία. Ο ΠΟΥ κάνει λόγο για «σπειροειδή έξαρση λοιμωδών νόσων», αποτέλεσμα των ανθυγιεινών συνθηκών και της αδυναμίας υγειονομικής παρέμβασης.

Παράλληλα, οι προσπάθειες για διεθνή συνδρομή παραμένουν εγκλωβισμένες στη γραφειοκρατία και τις πολιτικές εντάσεις. Εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης και βαρέα μηχανήματα παραμένουν εκτός της Γάζας, εν αναμονή αδειών και εγγυήσεων ασφαλείας. Ο συντονισμός ανθρωπιστικών οργανώσεων και κρατών καθυστερεί, ενώ η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης δυσχεραίνει την ταυτοποίηση σορών και τη διαχείρισή τους με σεβασμό.

Footage shows Palestinians in Gaza City clearing debris from their destroyed homes after returning under the ceasefire. Gaza City resident Ahmad Saleh Sbeih said his 250 square metre apartment “could collapse at any moment”, but “it’s better than the street,” he said. pic.twitter.com/ny53GmWziH — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 17, 2025

Συγκλονίζουν οι εικόνες ανθρώπων που σκάβουν μέσα στα ερείπια με δάκρυα, αναζητώντας γείτονες, παιδιά και συγγενείς. Οικογένειες θάβουν πρόχειρα τους νεκρούς δίπλα στα σπίτια τους, ενώ άλλοι επιβιώνουν μέσα σε σκηνές και καμένα χαλάσματα, παλεύοντας με την απώλεια και την απόγνωση.

📸 In pictures: Thousands of Palestinians are returning to the northern Gaza Strip to find total devastation. They picked their way through the rubble of their homes, erecting makeshift tents on the debris, while Gaza’s civil defence have begun combing through the ruins to… pic.twitter.com/dlx3TdEqtG — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 16, 2025

Το ABC News τονίζει ότι χωρίς διεθνή κινητοποίηση, πόρους και ανθρωπιστική στήριξη, «ο επίπονος αγώνας των Παλαιστινίων μέσα στα ερείπια θα συνεχιστεί, διευρύνοντας το συλλογικό τραύμα ενός λαού που θρηνεί».

