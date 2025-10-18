Γάζα: Σκάβουν με τα χέρια για να βρουν τους νεκρούς τους – Η ανθρωπιστική τραγωδία ξεπερνά κάθε όριο

Η προσωρινή παύση των βομβαρδισμών στη Γάζα αποκάλυψε το μέγεθος μιας ανείπωτης τραγωδίας. Χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν στα ερείπια των σπιτιών τους, ψάχνοντας με τα χέρια τους νεκρούς συγγενείς και φίλους, ενώ οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες προειδοποιούν για υγειονομική κατάρρευση και κίνδυνο επιδημιών.

Γάζα: Σκάβουν με τα χέρια για να βρουν τους νεκρούς τους - Η ανθρωπιστική τραγωδία ξεπερνά κάθε όριο
18 Οκτ. 2025 15:24
Pelop News

Σκηνές απελπισίας εκτυλίσσονται καθημερινά στη Γάζα, όπου οι Παλαιστίνιοι αναζητούν με τα χέρια τους τα σώματα των νεκρών μέσα στα συντρίμμια των κατεστραμμένων συνοικιών. Δεκάδες χιλιάδες σπίτια έχουν ισοπεδωθεί, και οι κάτοικοι επιστρέφουν στα ερείπια με τη βοήθεια εθελοντών, προσπαθώντας να εντοπίσουν αγαπημένα πρόσωπα.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, ομάδες κατοίκων σκάβουν με φτυάρια, αξίνες ή ακόμη και γυμνά χέρια κάτω από τόνους μπάζων, συχνά με τον κίνδυνο κατάρρευσης ή έκρηξης αδρανοποιημένων πυρομαχικών, για να ανασύρουν τις σορούς των δικών τους.

Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 135 σοροί έχουν ανασυρθεί από περιοχές όπου επετράπη η πρόσβαση, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα ερείπια. Οι επιχειρήσεις διάσωσης καθυστερούν λόγω έλλειψης βαρέων μηχανημάτων και εξειδικευμένων ομάδων, κάτι που καθιστά τη διαδικασία εξαιρετικά επικίνδυνη.

Σύμφωνα με το Sky News, η πρόσκαιρη κατάπαυση του πυρός έδωσε την ευκαιρία για περιορισμένες επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα αποκάλυψε το βάθος της καταστροφής. Εκατομμύρια τόνοι μπάζων καλύπτουν ολόκληρες συνοικίες, ενώ χιλιάδες περιοχές παραμένουν γεμάτες με εκρηκτικά και επικίνδυνα υπολείμματα πολέμου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για ανθρωπιστική και υγειονομική κρίση άνευ προηγουμένου. Με τα νοσοκομεία κατεστραμμένα, την έλλειψη φαρμάκων, καθαρού νερού και γιατρών, ο κίνδυνος επιδημιών αυξάνεται ραγδαία. Ο ΠΟΥ κάνει λόγο για «σπειροειδή έξαρση λοιμωδών νόσων», αποτέλεσμα των ανθυγιεινών συνθηκών και της αδυναμίας υγειονομικής παρέμβασης.

Παράλληλα, οι προσπάθειες για διεθνή συνδρομή παραμένουν εγκλωβισμένες στη γραφειοκρατία και τις πολιτικές εντάσεις. Εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης και βαρέα μηχανήματα παραμένουν εκτός της Γάζας, εν αναμονή αδειών και εγγυήσεων ασφαλείας. Ο συντονισμός ανθρωπιστικών οργανώσεων και κρατών καθυστερεί, ενώ η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης δυσχεραίνει την ταυτοποίηση σορών και τη διαχείρισή τους με σεβασμό.

Συγκλονίζουν οι εικόνες ανθρώπων που σκάβουν μέσα στα ερείπια με δάκρυα, αναζητώντας γείτονες, παιδιά και συγγενείς. Οικογένειες θάβουν πρόχειρα τους νεκρούς δίπλα στα σπίτια τους, ενώ άλλοι επιβιώνουν μέσα σε σκηνές και καμένα χαλάσματα, παλεύοντας με την απώλεια και την απόγνωση.

Το ABC News τονίζει ότι χωρίς διεθνή κινητοποίηση, πόρους και ανθρωπιστική στήριξη, «ο επίπονος αγώνας των Παλαιστινίων μέσα στα ερείπια θα συνεχιστεί, διευρύνοντας το συλλογικό τραύμα ενός λαού που θρηνεί».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:12 Πόθεν Έσχες 2025: Οι νέοι κανόνες, οι παγίδες και η προθεσμία έως 31 Οκτωβρίου
18:12 ΝΕΠ-ΝΟΠ: Ναυμαχία στο «Α. Πεπανός» – LIVE – Φωτογραφίες/δηλώσεις
18:11 Η τεχνολογία laser αλλάζει το πρόσωπο της ελληνικής βιομηχανίας
18:00 Φοινικούντα: Νέα μαρτυρία για τον 22χρονο συνεργό – «Ήταν παιδί στο φάσμα του αυτισμού, εύκολα χειραγωγήσιμο»
17:48 Χανιά: Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία ο οδηγός της μοιραίας Porsche – Παραμένει προφυλακισμένος για το θανατηφόρο τροχαίο
17:40 Συνελήφθη ο πρόεδρος του Ατρομήτου Βασίλης Μπέτσης: Όπλα, κροτίδες και σημαία της Hezbollah σε χώρο του γηπέδου
17:36 Λεμπέσης: «Είχαμε δυστοκία στην επίθεση, αλλά θα το βρούμε»
17:24 Από το ράσο στο μπικίνι: Η πρώην δόκιμη καλόγρια που έγινε δασκάλα γιόγκα στη Βραζιλία
17:19 Πρεμιέρα με ντέρμπι για Ερμή, ΑΟ Αιγιαλέων στην Α2 Εθνική βόλεϊ
17:12 Washington Post: «Το τηλεφώνημα Πούτιν–Τραμπ που πάγωσε τους Tomahawk – “Ο Ρώσος πρόεδρος κατάφερε πάλι να τους ξεπεράσει όλους
17:03 Ντέρμπι αποδείξεων για τις γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ
17:00 28η Οκτωβρίου: Tα Καλάβρυτα έχουν την τιμητική τους – Οι πληρότητες έχουν ξεπεράσει το 70%
16:48 Καστοριά: Μεθυσμένος χωρίς δίπλωμα προκάλεσε άγρια καταδίωξη μέσα στην πόλη
16:36 Πάτρα δεν είναι μόνο η Γεωργίου: Το σκουριασμένο συντριβάνι της Ομόνοιας αποκαλύπτει την άλλη όψη της πόλης ΦΩΤΟ
16:31 Δείτε το νέο Δ.Σ της ΝΕΠ με πρόεδρο τον Μανώλη Τσουραμάνη -Φωτογραφίες
16:30 Οι “Whisky Friends” της Πάτρας εμφιάλωσαν το πρώτο ελληνικό ουίσκι: Πέντε χρόνια πάθους σε ένα μπουκάλι
16:27 Πάτρα: Αυτοκίνητο έκανε “βουτιά” σε γκρεμό στην Παναγοπούλα
16:24 Μεταδίδεται το παιχνίδι της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τη Σαρωνίδα
16:12 Σκηνές διάλυσης στο Κίνημα Δημοκρατίας: Η Τζάκρη ανέβασε στο Instagram ιδιωτική συνομιλία με τον Κασσελάκη ΦΩΤΟ
16:11 Δείτε που μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Ιόνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ