ΓΕΕΘΑ: Κλήση υποψηφίων στρατιωτικών ιερέων με ελλιπή δικαιολογητικά, προθεσμία έως 29/9/2025 (23:59)

Στο πλαίσιο του τρέχοντος διαγωνισμού για την πλήρωση δέκα θέσεων στρατιωτικών ιερέων Α΄ και Β΄ τάξης (λοχαγών ή υπολοχαγών), η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών του ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε τη λίστα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν ελλιπή.

Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν να αποστείλουν τα απαιτούμενα συμπληρωματικά έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dssi@hndgs.mil.gr

το αργότερο έως 29 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 23:59.

Η μη προσκόμιση των ελλιπών δικαιολογητικών εντός της οριζόμενης προθεσμίας συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας επιλογής.

Η κατάσταση με τους υποψηφίους που χρειάζονται συμπληρώσεις είναι αναρτημένη στην επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ (διατίθεται ηλεκτρονικά). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν άμεσα την κατάσταση τους και να φροντίσουν την έγκαιρη αποστολή των εγγράφων.

Δείτε τη λίστα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



