ΓΕΕΘΑ: Κλήση υποψηφίων στρατιωτικών ιερέων με ελλιπή δικαιολογητικά, προθεσμία έως 29/9/2025 (23:59)

Το ΓΕΕΘΑ καλεί όσους συμμετέχουν στον διαγωνισμό για 10 θέσεις στρατιωτικών ιερέων Α΄ και Β΄ τάξης και έχουν ελλιπή δικαιολογητικά, να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά έως την 29η Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 23:59 — μη τήρηση της προθεσμίας σημαίνει αποκλεισμό από τη συνέχεια της διαδικασίας.

24 Σεπ. 2025 14:55
Στο πλαίσιο του τρέχοντος διαγωνισμού για την πλήρωση δέκα θέσεων στρατιωτικών ιερέων Α΄ και Β΄ τάξης (λοχαγών ή υπολοχαγών), η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών του ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε τη λίστα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν ελλιπή.

Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν να αποστείλουν τα απαιτούμενα συμπληρωματικά έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dssi@hndgs.mil.gr
το αργότερο έως 29 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 23:59.

Η μη προσκόμιση των ελλιπών δικαιολογητικών εντός της οριζόμενης προθεσμίας συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας επιλογής.

Η κατάσταση με τους υποψηφίους που χρειάζονται συμπληρώσεις είναι αναρτημένη στην επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ (διατίθεται ηλεκτρονικά). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν άμεσα την κατάσταση τους και να φροντίσουν την έγκαιρη αποστολή των εγγράφων.

Δείτε τη λίστα.

κατασταση_υποψηφιων_με_ελλιπη_δικαιολογητικα

