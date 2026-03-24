Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Εντυπωσιακό βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Ψηφιακό αφιέρωμα στην εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου – Η ελληνική σημαία «ντύνει» το εμβληματικό έργο

24 Μαρ. 2026 14:24
Pelop News

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» αποτίει φόρο τιμής στη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδος του Μεσολογγίου, με αφορμή και τον εορτασμό της 25η Μαρτίου.

Στο ψηφιακό αυτό αφιέρωμα, η ελληνική σημαία «ζωντανεύει» και κυματίζει κατά μήκος του καταστρώματος της γέφυρας, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα που συνδυάζει την τεχνολογία με την ιστορική μνήμη.

Το βίντεο αξιοποιεί εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται ήδη από την εταιρεία για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου, αναδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας στην προβολή εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για την επέτειο της Επανάστασης του 1821 και ειδικότερα της ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου, που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Δείτε το βίντεο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:39 Πιερρακάκης – Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Στο τραπέζι οικονομία και γεωπολιτικές πιέσεις
16:37 Μπιν Σαλμάν – Ιράν: Οι New York Times βλέπουν πιέσεις προς τον Τραμπ για συνέχιση του πολέμου
16:33 Καιρός 25ης Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι
16:27 ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και χρέος στο 110% έως το 2031
16:15 Πώς έκλεβαν τον ΕΦΚΑ και αγόραζαν πολυτελή αμάξια και σπίτια – Μοντέλα, επιχειρηματίες και TikTokers
16:08 Accountsaints: Διάκριση στα Finance & Accounting Awards 2026 για υπηρεσίες εξυγίανσης επιχειρήσεων
16:06 Η Mel Schilling έφυγε από τη ζωή στα 54 της, μετά τη μάχη με τον καρκίνο
15:59 «Η Αντέλα θέλει να τα σπάσει όλα για να ζήσει»: Η Άννα Κοκκίνου μιλά για το «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»
15:59 Μνημόσυνη Πομπή για τη Μνήμη των Σφαγιασθέντων Πατρινών του 1821
15:59 Ο Τραμπ «χρεώνει» στον Χέγκσεθ την πρώτη πρόταση για χτύπημα στο Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
15:55 Τουρισμός: Στα 473,3 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις τον Ιανουάριο -Πάνω από 1 εκατ. ταξιδιώτες
15:42 Σύνταξη στα 62 με πλασματικά έτη: Ποιοι κερδίζουν και τι πρέπει να προσέξουν
15:34 H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
15:30 Εξάμηνα έντοκα: Στα 500 εκατ. ευρώ οι αντλήσεις, στο 2,16% η απόδοση
15:24 Δυτική Αχαΐα – Παναγιωτοπούλου για Ασκούνη: Παραιτήθηκε με ένα email στο πρωτόκολλο
15:20 Σόφι Ρέιν για τον ιδρυτή του OnlyFans: «Μεγάλωσα με κουπόνια σίτισης, μου άλλαξε τη ζωή»
15:16 Η Ελλάδα 2η στον ΟΟΣΑ για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς
15:10 Μοχάμαντ Ζολκάντρ: Το πρόσωπο που αναλαμβάνει την ασφάλεια του Ιράν μετά τον Λαριτζανί
15:08 Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
15:02 Χίος: Σκίστηκε από τον αέρα η τεράστια σημαία λίγο μετά την έπαρση για την 25η Μαρτίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
