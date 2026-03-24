Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Εντυπωσιακό βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» αποτίει φόρο τιμής στη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδος του Μεσολογγίου, με αφορμή και τον εορτασμό της 25η Μαρτίου.

Στο ψηφιακό αυτό αφιέρωμα, η ελληνική σημαία «ζωντανεύει» και κυματίζει κατά μήκος του καταστρώματος της γέφυρας, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα που συνδυάζει την τεχνολογία με την ιστορική μνήμη.

Το βίντεο αξιοποιεί εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται ήδη από την εταιρεία για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου, αναδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας στην προβολή εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για την επέτειο της Επανάστασης του 1821 και ειδικότερα της ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου, που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

