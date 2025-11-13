Γελάσαμε και προβληματιστήκαμε βλέποντας την κωμωδία «Να ’μαστε και κάπου ανθρώποι»

Η παράσταση θα παίζεται  κάθε Παρασκευή-Σάββατο στις 21.15 και κάθε Κυριακή στις 20.00, στο θέατρο Μηχανουργείο (Ευμήλου 2-4, πίσω από τον Aγ. Ανδρέα).

Γελάσαμε και προβληματιστήκαμε βλέποντας την κωμωδία «Να ’μαστε και κάπου ανθρώποι»
13 Νοέ. 2025 11:24
Pelop News

Για μία ακόμη φορά, η θεατρική ομάδα των «Υποκριτών» δίνει ρέστα με τη νέα της παραγωγή, την κωμωδία «Να ’μαστε κάπου ανθρώποι», που παρουσιάζεται στο Θέατρο «Μηχανουργείο».

Το pelop.gr βρέθηκε στην πρεμιέρα της παράστασης και απόλαυσε πραγματικά μια εξαιρετική βραδιά, με τους ερασιτέχνες ηθοποιούς να ξεδιπλώνουν επί σκηνής, μέσα σε δύο ώρες, όλα τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, προσφέροντας παράλληλα άφθονο γέλιο.

Γελάσαμε και προβληματιστήκαμε βλέποντας την κωμωδία «Να ’μαστε και κάπου ανθρώποι»

Με έξυπνο και καυστικό τρόπο, το έργο στηλιτεύει τα κοινωνικά ταμπού που εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανά, ιδίως στην ελληνική επαρχία, σχετικά με τους γκέι, τις λεσβίες και τα τρανς άτομα. Παράλληλα, με έμμεσο αλλά ουσιαστικό τρόπο, υπογραμμίζει τα οικονομικά αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια, με τους γονείς να προσδοκούν από την κόρη το «μεγάλο deal» που θα τους βγάλει από τη δύσκολη θέση.

Οι ηθοποιοί, ακολουθώντας τις σκηνοθετικές οδηγίες του σκηνοθέτη Μίλτου Παπλά, ο  οποίος επιστρέφει μετά από καιρό στο σανίδι και δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας, προσφέρουν γέλιο, συγκίνηση και μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση για τις προκαταλήψεις που εξακολουθούν να κυριαρχούν, ακόμη και σήμερα, σε πολλά ελληνικά σπίτια.

Τα σκηνικά, η μουσική και η συνολική οργάνωση είναι επαγγελματικού επιπέδου. Δυσκολευτήκαμε να ξεχωρίσουμε κάποιον από τους ηθοποιούς, καθώς όλοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ως καλοδουλεμένη ομάδα -κάτι που οφείλεται σαφώς στο σκηνοθετικό βλέμμα του Παπλά- ερμήνευσαν με πάθος και συνέπεια τους ρόλους τους, προσφέροντας ένα πραγματικά απολαυστικό αποτέλεσμα, παρότι για ορισμένους ήταν μόλις η δεύτερη φορά που ανέβηκαν στο σανίδι.

Γελάσαμε και προβληματιστήκαμε βλέποντας την κωμωδία «Να ’μαστε και κάπου ανθρώποι»

Υπόθεση έργου

Αλλάζουν οι άνθρωποι επειδή από ένα χωριό των Σερρών μετακόμισαν στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης; στα καλά τα χρόνια όταν είχαμε… ΠΑΣΟΚ! Σιγά να μην αλλάζουν, άλλωστε τα χωριά μας τα κουβαλάμε μέσα μας!!! Μαζί με τα προσχήματα που κουράστηκαν τα χέρια μας να κρατάνε. Οι συντηρητικοί γονείς έχουν μία κόρη, ανερχόμενη συγγραφέα… και ένα παιδί… το οποίο σπουδάζει ιατρική στο Βέλγιο! Δηλαδή, χωρίς παρεξήγηση, έχουν μια κόρη κι έναν γιο.

Γελάσαμε και προβληματιστήκαμε βλέποντας την κωμωδία «Να ’μαστε και κάπου ανθρώποι»

Η κόρη σε αναμονή αναγνώρισης της δουλειάς της και μαζί φυσικά, αγωνιούν και οι γονείς της…

Ο γιος αποφασίζει να γνωρίσει στους γονείς του τη…σχέση του. Τους περιμένουν, φυσικά, πώς και πως, αγωνιούν επίσης.

Παράλληλα φτάνουν στο σπίτι τους τρία απροσκάλεστα άτομα, με διαφορετικές πεποιθήσεις για την ομοφυλοφιλία.

Κάποιοι δεν πρέπει να μάθουν την αλήθεια γιατί κινδυνεύουν….καριέρες, υπολήψεις, θέσεις. Άσε που… «Τι θα πει το χωριό;».

Το καρέ συμπληρώνει η… κουμπάρα. Στον καθένα πρέπει να εμφανίσουν την αλήθεια που προτιμάει ή βολεύει, και όλα αυτά μέσα σε μια θύελλα παρεξηγήσεων και ανατροπών.

Υπάρχει όμως πάντα μια Ελπίδα, μόνο που στην περίπτωσή τους είναι η «υπηρέτρια…».

Info

Η παράσταση θα παίζεται  κάθε Παρασκευή-Σάββατο στις 21.15 και κάθε Κυριακή στις 20.00, στο θέατρο Μηχανουργείο (Ευμήλου 2-4, πίσω από τον Aγ. Ανδρέα).

Κρατήσεις εισιτηρίων – Τ.: 6906 558899

Παίζουν με σειρά εμφάνισης

Γιάννης Μεσσήνης

Δήμητρα Διαμαντοπούλου

Ειρήνη Γαλιατσάτου

Σταύρος Σολακάκης

Σίσσυ Ζαπάντη

Γιάννης Καραγιάννης

Δημήτρης Γεωργόπουλος

Γιώργος Νταλιάνης

Αθηνά Παπαργύρη

Μιλτιάδης Παπλάς

 

Συντελεστές

Κείμενο: Στράτος Ναλμπαντίδης

Σκηνοθεσία: Μιλτιάδης Παπλάς

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αθηνά Παπαργύρη

Επιμέλεια κουστουμιών: Δημήτρης Γεωργόπουλος, Μιλτιάδης Παπλάς

Μακιγιάζ: Αλεξία Τζίκα

Επιμέλεια σκηνικών: Σταύρος Σολακάκης

Μουσική επιμέλεια: Μιλτιάδης Παπλάς

Βίντεο – φωτό: Ελισάβετ & Παναγιώτης Ανθόπουλος

Σχεδιασμός και εκτύπωση αφίσας / έντυπου υλικού: Βάσω Καλοκαιρινού – ThisisPrint

Σχεδιασμός φώτων: Γεράσιμος Ντάβαρης

Εισιτήρια: Αρχοντία Πέτσα

Παραγωγή: Θεατρική Ομάδα Πάτρας Υποκριτές

Eισιτήρια

Κανονικό 12 €

Φοιτητικό -Ανέργων 8 €

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:09 Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες»
14:07 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Μαργαρίτα Καπνίση με τον Αντώνη Κουνάβη
14:06 Τηλέμαχος Χυτήρης: «Ο Ανδρέας ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών – Οι νέοι πολιτικοί είναι κατασκευασμένοι»
14:00 Πάτρα: Ζητείται χρηματοδότηση για τον Βιολογικό Πανεπιστημίου-ΠΝΓΠ – Γιατί κωφεύουν οι αρμόδιοι;
13:51 Από τον φόρο στο αποτέλεσμα, στον φόρο της συμπεριφοράς
13:49 Νέα αποζημίωση 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά – Ενισχύεται με 1 εκατ. η Δυτική Ελλάδα
13:43 Ιαπωνία: Οι αστυνομικοί επιτρέπεται πλέον να πυροβολούν αρκούδες
13:35 Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ: Η μεταμόρφωση της Πατρών – Πύργου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο λίγο πριν την ολοκλήρωση
13:27 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρώην αντιπρόεδρος υπερασπίστηκε τη θητεία του – Αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ για «ανεξέλεγκτες χορηγήσεις» και «διογκούμενες απάτες»
13:24 Μητσοτάκης από την Ελευσίνα: «Η Ελλάδα ισχυροποιείται γεωπολιτικά – Από τον Ιανουάριο αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς»
13:21 Η ΕΕ βάζει φρένο σε Shein και Temu: Έρχονται δασμοί στα μικρά πακέτα από την Κίνα
13:20 Kαμία απόφαση για προπονητή από την Παναχαϊκή
13:18 «Πάτρα Ενωμένη»: Επίθεση στη Δημοτική Αρχή για τους υδρογονάνθρακες – «Ντροπή κύριοι του Δήμου Πατρέων»
13:13 Νίκη Προαστείου: Καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
13:11 ΠΑΣΟΚ προς κυβέρνηση: «Υπάρχουν εθιμικές ανθρωποκτονίες, κ. Μαρινάκη;» – Σκληρή απάντηση Τσουκαλά για τις δηλώσεις Φλωρίδη
13:08 Συνάντηση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»
13:04 «Μου είπε “φεύγω”…»: Συγκλονίζει η μαρτυρία για τον 40χρονο κρεοπώλη που σκοτώθηκε στο Μαυρονέρι Κιλκίς
13:00 Απόφαση – σταθμός από το Εφετείο Πατρών: Ακυρώθηκε κατάσχεση λόγω έλλειψης τιμήματος πώλησης του «κόκκινου δανείου»
12:59 Φλωρίδης: «Κάτω από το έθιμο της βεντέτας κρύβονται εγκληματικές οργανώσεις»
12:55 Ο ΟΠΑΘΑ έτοιμος για την πρεμιέρα στην Α2 Εθνική-Το ρόστερ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ