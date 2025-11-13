Γελάσαμε και προβληματιστήκαμε βλέποντας την κωμωδία «Να ’μαστε και κάπου ανθρώποι»

Για μία ακόμη φορά, η θεατρική ομάδα των «Υποκριτών» δίνει ρέστα με τη νέα της παραγωγή, την κωμωδία «Να ’μαστε κάπου ανθρώποι», που παρουσιάζεται στο Θέατρο «Μηχανουργείο».

Το pelop.gr βρέθηκε στην πρεμιέρα της παράστασης και απόλαυσε πραγματικά μια εξαιρετική βραδιά, με τους ερασιτέχνες ηθοποιούς να ξεδιπλώνουν επί σκηνής, μέσα σε δύο ώρες, όλα τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, προσφέροντας παράλληλα άφθονο γέλιο.

Με έξυπνο και καυστικό τρόπο, το έργο στηλιτεύει τα κοινωνικά ταμπού που εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανά, ιδίως στην ελληνική επαρχία, σχετικά με τους γκέι, τις λεσβίες και τα τρανς άτομα. Παράλληλα, με έμμεσο αλλά ουσιαστικό τρόπο, υπογραμμίζει τα οικονομικά αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια, με τους γονείς να προσδοκούν από την κόρη το «μεγάλο deal» που θα τους βγάλει από τη δύσκολη θέση.

Οι ηθοποιοί, ακολουθώντας τις σκηνοθετικές οδηγίες του σκηνοθέτη Μίλτου Παπλά, ο οποίος επιστρέφει μετά από καιρό στο σανίδι και δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας, προσφέρουν γέλιο, συγκίνηση και μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση για τις προκαταλήψεις που εξακολουθούν να κυριαρχούν, ακόμη και σήμερα, σε πολλά ελληνικά σπίτια.

Τα σκηνικά, η μουσική και η συνολική οργάνωση είναι επαγγελματικού επιπέδου. Δυσκολευτήκαμε να ξεχωρίσουμε κάποιον από τους ηθοποιούς, καθώς όλοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ως καλοδουλεμένη ομάδα -κάτι που οφείλεται σαφώς στο σκηνοθετικό βλέμμα του Παπλά- ερμήνευσαν με πάθος και συνέπεια τους ρόλους τους, προσφέροντας ένα πραγματικά απολαυστικό αποτέλεσμα, παρότι για ορισμένους ήταν μόλις η δεύτερη φορά που ανέβηκαν στο σανίδι.

Υπόθεση έργου

Αλλάζουν οι άνθρωποι επειδή από ένα χωριό των Σερρών μετακόμισαν στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης; στα καλά τα χρόνια όταν είχαμε… ΠΑΣΟΚ! Σιγά να μην αλλάζουν, άλλωστε τα χωριά μας τα κουβαλάμε μέσα μας!!! Μαζί με τα προσχήματα που κουράστηκαν τα χέρια μας να κρατάνε. Οι συντηρητικοί γονείς έχουν μία κόρη, ανερχόμενη συγγραφέα… και ένα παιδί… το οποίο σπουδάζει ιατρική στο Βέλγιο! Δηλαδή, χωρίς παρεξήγηση, έχουν μια κόρη κι έναν γιο.

Η κόρη σε αναμονή αναγνώρισης της δουλειάς της και μαζί φυσικά, αγωνιούν και οι γονείς της…

Ο γιος αποφασίζει να γνωρίσει στους γονείς του τη…σχέση του. Τους περιμένουν, φυσικά, πώς και πως, αγωνιούν επίσης.

Παράλληλα φτάνουν στο σπίτι τους τρία απροσκάλεστα άτομα, με διαφορετικές πεποιθήσεις για την ομοφυλοφιλία.

Κάποιοι δεν πρέπει να μάθουν την αλήθεια γιατί κινδυνεύουν….καριέρες, υπολήψεις, θέσεις. Άσε που… «Τι θα πει το χωριό;».

Το καρέ συμπληρώνει η… κουμπάρα. Στον καθένα πρέπει να εμφανίσουν την αλήθεια που προτιμάει ή βολεύει, και όλα αυτά μέσα σε μια θύελλα παρεξηγήσεων και ανατροπών.

Υπάρχει όμως πάντα μια Ελπίδα, μόνο που στην περίπτωσή τους είναι η «υπηρέτρια…».

Info

Η παράσταση θα παίζεται κάθε Παρασκευή-Σάββατο στις 21.15 και κάθε Κυριακή στις 20.00, στο θέατρο Μηχανουργείο (Ευμήλου 2-4, πίσω από τον Aγ. Ανδρέα).

Κρατήσεις εισιτηρίων – Τ.: 6906 558899

Παίζουν με σειρά εμφάνισης

Γιάννης Μεσσήνης

Δήμητρα Διαμαντοπούλου

Ειρήνη Γαλιατσάτου

Σταύρος Σολακάκης

Σίσσυ Ζαπάντη

Γιάννης Καραγιάννης

Δημήτρης Γεωργόπουλος

Γιώργος Νταλιάνης

Αθηνά Παπαργύρη

Μιλτιάδης Παπλάς

Συντελεστές

Κείμενο: Στράτος Ναλμπαντίδης

Σκηνοθεσία: Μιλτιάδης Παπλάς

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αθηνά Παπαργύρη

Επιμέλεια κουστουμιών: Δημήτρης Γεωργόπουλος, Μιλτιάδης Παπλάς

Μακιγιάζ: Αλεξία Τζίκα

Επιμέλεια σκηνικών: Σταύρος Σολακάκης

Μουσική επιμέλεια: Μιλτιάδης Παπλάς

Βίντεο – φωτό: Ελισάβετ & Παναγιώτης Ανθόπουλος

Σχεδιασμός και εκτύπωση αφίσας / έντυπου υλικού: Βάσω Καλοκαιρινού – ThisisPrint

Σχεδιασμός φώτων: Γεράσιμος Ντάβαρης

Εισιτήρια: Αρχοντία Πέτσα

Παραγωγή: Θεατρική Ομάδα Πάτρας Υποκριτές

Eισιτήρια

Κανονικό 12 €

Φοιτητικό -Ανέργων 8 €

