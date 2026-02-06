Γέλιο, ρυθμός και θεατρική λάμψη στο «Πάνθεον»: Θερμή πρεμιέρα για το «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό»

Με κατάμεστο θέατρο και έντονο παλμό ξεκίνησαν οι παραστάσεις της νέας κωμωδίας των ΣΦήΓΚΕΣ στην Πάτρα. Η πρεμιέρα επιβεβαίωσε το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, μουσική και θεατρική ενέργεια.

06 Φεβ. 2026 13:14
Pelop News

Σε ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα και με το κοινό να γεμίζει ασφυκτικά το Θέατρο «Πάνθεον», πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της κωμωδίας «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» από τις ΣΦήΓΚΕΣ, δίνοντας δυναμική εκκίνηση στον κύκλο των παραστάσεων.

Από την πρώτη κιόλας σκηνή, οι θεατές μπήκαν στον ρυθμό της παράστασης, με τις συνεχείς μεταμορφώσεις, τη ζωντανή μουσική και το γρήγορο κωμικό τέμπο να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα αυθόρμητου γέλιου και συμμετοχής. Το φινάλε συνοδεύτηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα, επιβραβεύοντας τη συλλογική δουλειά των συντελεστών.

Η παράσταση αντλεί έμπνευση από το κλασικό κινηματογραφικό «Μερικοί το προτιμούν καυτό» και μεταφέρει το κοινό στην εποχή του 1929, σε ένα σκηνικό γεμάτο παρεξηγήσεις, μεταμφιέσεις και διαρκείς ανατροπές. Το αποτέλεσμα είναι ένα θεατρικό παιχνίδι γύρω από ταυτότητες, ρόλους και φύλο, με έντονη σκηνική ενέργεια και χιούμορ που παραμένει επίκαιρο.

Ξεχωριστό στίγμα δίνει η σκηνοθεσία της Βικτωρίας Αγγελοπούλου, η οποία υπογράφει διασκευή, σκηνοθεσία και κοστούμια. Η προσέγγισή της μετατρέπει το κινηματογραφικό υλικό σε μια ζωντανή θεατρική εμπειρία βασισμένη στον ρυθμό, την κίνηση, τη μουσική και το ακριβές κωμικό timing. Οι παρεμβάσεις του Κωνσταντίνου Μάγνη στο κείμενο προσθέτουν σύγχρονες, πιο «πικάντικες» αποχρώσεις στην αφήγηση.

Στην πρεμιέρα έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων της Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ των οποίων οι Αντιπεριφερειάρχες Τάκης Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Αντωνόπουλος και Άννα Μαστοράκου, ο Αντιδήμαρχος Πατρέων Απόστολος Αγγελής, καθώς και ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας, οι οποίοι συνεχάρησαν τους συντελεστές για το αποτέλεσμα.

Η παραγωγή ξεδιπλώνεται ως μια κωμωδία συνόλου με έντονα στοιχεία μουσικής, χορού και θεατρικής υπερβολής, δημιουργώντας μια σκηνική γιορτή που καλεί το κοινό να συμμετέχει ενεργά.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΙΜΙΛΛΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΕΡΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣH – PROM VIDEO: NOISE BOX ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΣΤΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΟΤΩΝΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΙΝΑ ΤΣΕΛΙΟΥ
ΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΜΙΩΝ: ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΟΛΟΙ

ΤΖΟ-ΖΟΖΕΦΙΝ: ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΑΚ-ΔΑΦΝΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΥΓΚΑΡ: ΡΕΤΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΘΡΙΝ: ΣΑΝΤΡΑ ΣΑΒΒΑΝΗ
ΜΠΙΣΤΟΚ: ΝΙΚΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ
ΜΠΙΖΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΛΟΣ
ΜΑΙΡΗ-ΛΟ: ΧΑΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΟΥΣΗ: ΝΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ

ΜΑΦΙΟΖΟΙ: ΤΖΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ, ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ, ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ
ΑΛΑΝΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ- ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ

ΟΡΧΗΣΤΡΑ: ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ, ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ, ΜΑΝΤΩ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΛΗ, ΣΑΝΤΡΑ ΣΑΒΒΑΝΗ

ΧΟΡΟΣ: ΤΖΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΚΟΝΕΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΙΣΚΟΠΑΚΗ

ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΕΜΙΡΗ, ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ

Οι παραστάσεις συνεχίζονται στο Θέατρο «Πάνθεον» καθημερινά έως και τις 9 Φεβρουαρίου, στις 21:15, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει μια ζωντανή, ενεργητική και ιδιαίτερα διασκεδαστική θεατρική πρόταση.

