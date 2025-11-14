Γεμίζει με γήπεδα πάντελ η Πάτρα!

Επενδύσεις εκατομμυρίων σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Πάτρα, φέρνει η έκρηξη του πάντελ με την κατασκευή δεκάδων σύγχρονων γηπέδων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου.

Η μανία του πάντελ σαρώνει ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ και στη χώρα μας έχουν κατασκευαστεί δεκάδες γήπεδα. Το επόμενο διάστημα με τα έργα να υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360ο» των άρθρων 111 έως 116 του Ν. 4887/2022 (A’ κύκλος), αναμένεται να κατασκευαστούν εννέα γήπεδα στον δήμο Πατρέων που θα κοστίσουν 995.743 ευρώ, από τα συνολικά 121 σε όλη την επικράτεια!

Πίσω από τα νούμερα, που είναι εντυπωσιακά, διαφαίνεται η διαμόρφωση μιας νέας μικροοικονομίας γύρω από ένα σχετικά νέο άθλημα για την Ελλάδα, αλλά η κατεύθυνση που οδηγείται η αθλητική δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια.

Αυτή τη στιγμή, στην Πάτρα υπάρχουν δύο εγκαταστάσεις πάντελ, το Patras Padel Club διπλα στο «Τόφαλος» και το Orion Padel Club που άνοιξε πρόσφατα τις πύλες του στο «Πεπανός».

Την κατασκευή των γηπέδων έχει αναλάβει η εταιρεία Superior Padel Hellas με έδρα το Μαρούσι, που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2022 με κεφάλαιο 75.000 ευρώ και ανήκει στη Σουηδική WPT, η οποία με τη σειρά της είναι στρατηγικός συνεργάτης με την ισπανική Padel Galis.

Το πάντελ είναι ένα υβριδικό άθλημα που συνδυάζει στοιχεία από το τένις και το σκουός, δημιουργήθηκε στο Μεξικό τη δεκαετία του 1960, απογειώθηκε στην Ισπανία και την Αργεντινή τη δεκαετία του ’90, και από το 2020 γνωρίζει παγκόσμια έκρηξη.

Παίζεται σε γήπεδο μικρότερο από του τένις, περικλεισμένο από γυάλινους τοίχους και μεταλλικά κιγκλιδώματα. Παίζεται σε ζευγάρια με ρακέτες χωρίς χορδές και μπάλες τύπου τένις.

Στην Ελλάδα, γενικά, η ενοικίαση γηπέδου πάντελ για 60 λεπτά κοστίζει 11-12 ευρώ/άτομο, ανάλογα βέβαια με την περιοχή και την εγκατάσταση.

Σε ό,τι αφορά τον εξειδικευμένο εξοπλισμό το πάντελ έχει υψηλότερη αρχική δαπάνη σε σχέση με το τένις γιατί το τελευταίο έχει μεγαλύτερο φάσμα επιλογών καθώς είναι μια πολύ μεγαλύτερη αγορά. Για παράδειγμα, το κόστος για μια ρακέτα πάντελ κυμαίνεται από 50-300 ευρώ, τα παπούτσια από 60-200 ευρώ και οι μπάλες 5-8 ευρώ.

Στην Ελλάδα, το πάντελ εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2010, αλλά η πραγματική άνθηση ξεκίνησε μετά το 2020, όταν άρχισαν να ιδρύονται τα πρώτα εξειδικευμένα clubs στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 150 γήπεδα, αριθμός που αναμένεται να διπλασιαστεί ως το 2026.

Η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει τη μεγαλύτερη εγκατάσταση της Βόρειας Ελλάδας, με 22 γήπεδα και επένδυση 3,17 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας επιχορήγηση 1,78 εκατ. ευρώ (70% ένταση ενίσχυσης). Στη Λάρισα, το πρότζεκτ των 18 γηπέδων στην Αγία Μαρίνα ανέρχεται σε 2,6 εκατ. ευρώ, με 1,46 εκατ. ευρώ κρατική επιδότηση και τη δημιουργία 20 νέων θέσεων εργασίας.

Στου Παπάγο-Χολαργό, η εταιρεία προχωρά σε mega επένδυση 3,74 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία 25 γηπέδων, εξασφαλίζοντας ενίσχυση 748.829 ευρώ και 27 νέες θέσεις εργασίας, ενώ στο Μαρούσι προβλέπεται η ίδρυση 8 γηπέδων με προϋπολογισμό 923.976 ευρώ και επιχορήγηση 184.795 ευρώ, δημιουργώντας 9 θέσεις. Στον Αγιο Στέφανο, επένδυση 805.973 ευρώ θα καλύψει 8 νέα γήπεδα, με κρατική ενίσχυση 290.150 ευρώ και 7,22 νέες ετήσιες μονάδες εργασίας.

Σύμφωνα με την International Padel Federation, ο αριθμός των παικτών παγκοσμίως ξεπέρασε πέρυσι τα 30 εκατομμύρια, με πάνω από 60.000 γήπεδα σε λειτουργία σε περισσότερες από 90 χώρες.

Η Ισπανία θεωρείται η «Μέκκα» του αθλήματος, με πάνω από 10.000 εγκαταστάσεις, ενώ η Σουηδία, η Ιταλία, η Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ακολουθούν με ραγδαία ανάπτυξη. Αυτός είναι και ο λόγος που και η οικονομία του πάντελ έχει επίσης εκτοξευθεί. Επενδυτικά funds, αθλητικά brands όπως η Adidas, και διασημότητες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς και Σερένα Γουίλιαμς έχουν επενδύσει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



