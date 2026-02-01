Gen A Stars U16: Ο Προμηθέας ήττα από Ολυμπιακό

Ο Προμηθέας έκλεισε με ήττα την κανονική περίοδο του αναπτυξιακού πρωταθλήματος της ΕΟΚ Gen A Stars U16, καθώς ηττήθηκε με σκορ 99-69 από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

01 Φεβ. 2026 18:29
Pelop News

Ο Ολυμπιακός έκλεισε ιδανικά την κανονική περίοδο του Gen A Stars U16 με 99-69 έναντι του Προμηθέα στο ΣΕΦ, κατατασσόμενος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και βρίσκοντας μπροστά του στον ημιτελικό του Final Four τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, με τους Αχαιούς να κλείνουν στο 1-7.

Ο Ολυμπιακός μπήκε από νωρίς πολύ δυνατά στο ματς και ανέβασε το ρυθμό σε ένα σημείο, που ο αντίπαλός του δεν μπορούσε να ακολουθήσει, με το σκορ να κλείνει στο 33-17 για το πρώτο δεκάλεπτο. Οι παίκτες του Γιώργου Παντελάκη συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και στη δεύτερη περίοδο, όπου κατάφεραν να αυξήσουν ακόμη περισσότερο την απόσταση από τον Προμηθέα, που βρέθηκε στο +20 στο ημίχρονο (56-36).

Οι φιλοξενούμενοι εμφανίστηκαν βελτιωμένοι στην τρίτη περίοδο και εκμεταλλεύτηκαν το δικό τους μομέντουμ σε εκείνο το διάστημα, με αποτέλεσμα να μειώσουν σε 71-60 στο τέλος του δεκαλέπτου. Οι «ερυθρόλευκοι», κάπου εκεί, πάτησαν πάλι το «γκάζι» και χωρίς δυσκολία έφτασαν στην νίκη με 99-69.

Διαιτητές: Σκάρας, Μαυροειδής, Κατσιμπίρης. Τα 10λεπτα: 33-17, 56-36 (ημ.), 71-60, 99-69.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παντελάκης): Χαρεράς 13 (2), Κωνσταντίνου 12, Αν. Αλεξανδράτος 5 (1), Ευσταθιάδης, Κωστάκης 8 (1), Αγ. Αλεξανδράτος 19 (1), Μπασουκέας 8, Πεππές 5, Γεωργουλάκος 2, Νάστας 24 (2).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Δελή): Χαλκιόπουλος, Κουτρουμπάνος, Δίπλαρος 19, Καραβασίλης, Μπίκης 10, Βλάχος 15 (3), Φαληδέας, Παπαδόπουλος 16 (1), Γιατράς 2, Σόσνικοβ 15, Ψαθογιαννάκης, Αγγελετόπουλος 2.

Το Gen A Stars U16 μπήκε στην τελική του ευθεία, καθώς η κανονική περίοδος ολοκληρώθηκε με δράση σε ΣΕΦ, Νέα Σμύρνη («Κροίσος Πέρσης») και Καβάλα (Καλαμίτσα), με τον νικητή του παρθενικού πρωταθλήματος να κρίνεται στο Final Four.

Στη συγκεκριμένη φάση πρόκειται να αγωνιστούν ο Ολυμπιακός, η ΔΕΚΑ, το Περιστέρι και τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, διεκδικώντας την κούπα στην πρώτη διοργάνωση της ιστορίας για ένα πρωτάθλημα, που έχει έρθει επίσης να γίνει παράδοση στο ελληνικό μπάσκετ και τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα.

Η κατάταξη:

1) Ολυμπιακός 15 (7-1)
2) ΔΕΚΑ 15 (7-1)
3) Περιστέρι 14 (6-2)
4) Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα 14 (6-2)
5) Άρης 12 (4-4)
6) Μαχητές Πεύκων 11 (3-5)
7) Μίλων 10 (2-6)
8) Προμηθέας Π. 9 (1-7)
9) Αστέρας Καβάλας 8 (0-8)

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Ολυμπιακός-Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα
ΔΕΚΑ-Περιστέρι

