Ο Προμηθέας ήττα από Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα στο Gen A Stars U16

Τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα ολοκλήρωσαν νικηφόρα το τρίτο «παράθυρο» του Gen A Stars U16, επικρατώντας του Προμηθέα με 87-79 στο «Promitheas Park» και βρίσκονται στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 5-1, με τους Αχαιούς να μετρούν από την πλευρά τους 1-5.

Οι δύο ομάδες συμβάδισαν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο και ο Προμηθέας ήταν εκείνος, που μετά την αντίδραση στο αρχικό 0-7 του Πλάτωνα πήρε το προβάδισμα, με τον Σόσνικοβ να ευστοχεί για το 22-20 της πρώτης περιόδου. Η ομάδα των Εκπαιδευτηρίων ανέκτησε τον έλεγχο στο δεύτερο δεκάλεπτο και πήρε απόσταση έξι πόντων προς το τέλος του ημιχρόνου, με τον Σόσνικοβ πάλι να μειώνει στο 38-41 της ανάπαυλας.

Το ματς έγινε… ακόμη πιο απρόβλεπτο στην τρίτη περίοδο με εξαιρετικό ρυθμό στις δύο πλευρές και εναλλαγές στο προβάδισμα, για να έρθει ο Σασλόγλου από τη γραμμή των βολών να βάλει τον Πλάτωνα μπροστά με «βραχεία κεφαλή» (62-63). Οι παίκτες του Χρήστου Σγουρίτσα ξέφυγαν στο τέλος και, παρά την νέα προσπάθεια επιστροφής του Προμηθέα, η νίκη ήρθε για τα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα με 79-87.

Διαιτητές: Λιόνας-Μπολάνο-Λάγιος. Τα 10λεπτα: 22-20, 38-41 (ημ.), 62-63, 79-87.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Δελή): Κουτρουμπάνος 3 (1), Δίπλαρος 9 (1), Καραβασίλης 11 (1), Μπίκης 16 (1), Βλάχος 18, Φαληδέας, Παπαδόπουλος 10 (1), Γιατράς 2, Σόσνικοβ 8 (1), Ψαθογιαννάκης.

Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα (Σγουρίτσας): Τσέργας, Κιούσης 9 (1), Σασλόγλου 34 (5), Βαρβαρίτης 22 (3), Μπανταβάνος 3, Μουρκούσης 8 (1), Δημητρακής 5 (1), Ζιαμπάρας 4.