Γενική Συνέλευση της Νέας Αριστεράς Αχαΐας την Παρασκευή στο ΤΕΕ – Παρών ο Πάνος Σκουρλέτης

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η Νέα Αριστερά Αχαΐας συγκαλεί Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου (Τριών Ναυάρχων 40), στο πλαίσιο της προσυνεδριακής διαδικασίας του κόμματος. Η συνεδρίαση εντάσσεται στην προετοιμασία για το Διαρκές Συνέδριο της Νέας Αριστεράς, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 22–24 Ιανουαρίου 2026 στην Αθήνα.

Στη Συνέλευση θα συζητηθούν οι προγραμματικές θέσεις που τίθενται προς έγκριση στο επικείμενο συνέδριο, ενώ τα μέλη της οργάνωσης θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν τα δικά τους κείμενα συμβολής σχετικά με τη στρατηγική και τον προσανατολισμό του κόμματος για την επόμενη περίοδο.

Παρών θα είναι και το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Νέας Αριστεράς, Πάνος Σκουρλέτης, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στις εσωκομματικές διαδικασίες της Αχαΐας και στο πολιτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται μπροστά στο συνέδριο του Ιανουαρίου.

Η οργάνωση καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν ενεργά στη συνέλευση, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου και της συλλογικής επεξεργασίας των προγραμματικών θέσεων.

