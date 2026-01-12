Γεωργιάδης για γρίπη: «Τεράστια η πίεση στα νοσοκομεία από ανεμβολίαστους

Η έκκληση του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη για το εμβόλιο της γρίπης και τα περιστατικά νοσηλείας.

Γεωργιάδης για γρίπη: «Τεράστια η πίεση στα νοσοκομεία από ανεμβολίαστους
12 Ιαν. 2026 9:33
Pelop News

Μέσω διαδικτής ανάρτησής του, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης κάλεσς του πολίτες  να εμβολιαστούν κατά της γρίπης, τονίζοντας πως «τα νοσοκομεία του ΕΣΥ αντιμετωπίζουν τεράστια πίεση στις εφημερίες τους, κυρίως από ανεμβολίαστους ασθενείς».

Ο ίδιος τόνισε επίσης στην ανάρτησή του ότι «είναι κρίμα» τόσο η ταλαιπωρία των πολιτών όσο και η επιβάρυνση του συστήματος υγείας, για έναν εμβολιασμό που θα μπορούσε να έχει προληφθεί.

Αναφερόμενος στο αντιγριπικό εμβόλιο, υπογράμμισε ότι είναι δοκιμασμένο εδώ και 70 χρόνια και διατίθεται δωρεάν σε όλα τα φαρμακεία.

Κλείνοντας, ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι η γρίπη βρίσκεται σε έξαρση και ότι ο εμβολιασμός, ακόμη και σε αυτό το στάδιο, μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.

Η ανάρτησή του

«Στις εφημερίες των Νοσοκομείων του ΕΣΥ πλέον υπάρχει τεράστια πίεση από ανεμβολίαστους ανθρώπους με γρίπη. Είναι κρίμα και να ταλαιπωρείτε τους εαυτούς σας και να επιβαρύνετε το ΕΣΥ, επειδή δεν κάνατε ένα απλό αντιγριπικό εμβόλιο. Ούτε mRNA είναι, ούτε τίποτε, δοκιμασμένο 70 χρόνια. Σας το δίνουμε δωρεάν σε όλα τα φαρμακεία. Σας παρακαλώ κάντε και τώρα το εμβόλιο, η γρίπη θερίζει πραγματικά πλέον είναι κρίμα. Ακόμη και τώρα να το κάνετε θα κάνει μεγάλη διαφορά».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
