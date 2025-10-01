Γεωργιάδης: «Η Κωνσταντοπούλου οργάνωσε την απεργία πείνας Ρούτσι»

Σφοδρή επίθεση του υπουργού Υγείας που κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι αξιοποιεί την υπόθεση για πολιτικά οφέλη

Γεωργιάδης: «Η Κωνσταντοπούλου οργάνωσε την απεργία πείνας Ρούτσι»
01 Οκτ. 2025 8:23
Pelop News

Σκληρή κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατηγορώντας την ότι «οργάνωσε» την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος από την τραγωδία των Τεμπών, με στόχο –όπως είπε– να εμποδίσει την έναρξη της δίκης.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «έχει παρασύρει έναν πατέρα που πονάει, δίνοντάς του λανθασμένες νομικές συμβουλές». Όπως είπε, «αν ενδιαφερόταν πραγματικά για τη Δικαιοσύνη, θα έδειχνε σεβασμό και στις μητέρες των νεκρών μηχανοδηγών».

Ο υπουργός ανέφερε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου κατέθεσε αλλεπάλληλες μηνύσεις εναντίον του εφέτη ανακριτή, σε μια προσπάθεια –κατά τον ίδιο– να καθυστερήσει η διαδικασία. Όταν αυτές απορρίφθηκαν, «άρχισε η συζήτηση περί ξυλολίου, που είναι ψέματα», ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η απεργία πείνας.

Κατά τον κ. Γεωργιάδη, στόχος είναι να ζητηθούν νέες τοξικολογικές εξετάσεις, κάτι που θα οδηγούσε σε επαναφορά της ανάκρισης και σε καθυστέρηση της δίκης για 2,5 χρόνια. «Η κ. Κωνσταντοπούλου παίζει πολιτικά παιχνίδια, ποντάροντας ότι με ανοιχτή τη δίκη θα ενισχυθεί εκλογικά. Αν όμως η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει, δεν θα ξεπεράσει το 3%», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις δηλώσεις της μητέρας θύματος, Μαρίας Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους έχουν δικαίωμα να πουν ό,τι θέλουν και εγώ το σέβομαι». Συμπλήρωσε όμως ότι εάν εκείνη επιλέξει να κατέβει στην πολιτική, τότε «θα μπορώ να αντιπαρατεθώ μαζί της ως ισότιμος αντίπαλος».

Ολοκληρώνοντας, ανέφερε πως «οι υπουργοί που κατηγορήθηκαν για την υπόθεση ήδη παραπέμπονται σε ειδικό δικαστήριο» και απέρριψε τα περί «στημένης δίκης» λέγοντας: «Στον κόσμο που ζούμε, οι διαφορές λύνονται μόνο μέσα στα δικαστήρια».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:06 Νέο ρεκόρ στην τιμή του χρυσού μετά το shutdown στις ΗΠΑ
12:04 Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης σπιτιού μπήκε σε σπίτι και χτύπησε τους ενοικιαστές – Συνελήφθη ο γιος του
12:01 Μυλωνάκης: Τίθεμαι στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
12:00 Μόναχο: Κλειστό το Oktoberfest μετά τον συναγερμό για βόμβα
11:53 Η σέξι ξανθιά του «sex and the city» μαγνητίζει ακόμα
11:45 Με πτώση άνοιξε το Χρηματιστήριο της Αθήνας
11:37 Την Δευτέρα η Συνέντευξη Τύπου για τον «4ο Ημιμαραθωνιος Φ. Τσιμιγκάτος»
11:30 Διπλάσιος κίνδυνος εμφάνισης long Covid στα παιδιά μετά από δεύτερη μόλυνση
11:26 Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για απάτες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων BINTEO
11:22 Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Α1 Εθνική Γυναικών-Σάββατο αγωνίζονται ΝΟΠ και ΝΕΠ
11:18 ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης – 5.000 θέσεις εργασίας για άτομα άνω των 50
11:16 Μόναχο: Η γοητεία από τις βαυαρικές άλπεις
11:13 Λατινοπούλου για «πόθεν έσχες»: «Δεν προέρχομαι από τζάκι»
11:10 DATA C – Η ανάλυση του Θ. Λουλούδη: Κάτι νέο γεννιέται; Η Δυτική Ελλάδα ως «εργαστήριο» πολιτικών μεταλλάξεων
11:05 Η Αντωνίου άφησε να παιχτεί ποδόσφαιρο στο Νίκη-Αρης Πατρών
11:04 Δημόσιο: Έρχονται 19.500 προσλήψεις για το 2026
10:56 Δυτική Ελλάδα: Παρούσα η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη ΔΕΘ
10:52 Το Ισραήλ σφίγγει το κλοιό στη Γάζα, κόβει την πρόσβαση στον Νότο
10:46 Πάτρα: «Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη χήρα» 17-18/10
10:46 Θανάσιμη πτώση στη Θεσσαλονίκη: 48χρονη έπεσε από το μπαλκόνι ενώ καθάριζε τα τζάμια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 1/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ