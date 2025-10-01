Γεωργιάδης: «Η Κωνσταντοπούλου οργάνωσε την απεργία πείνας Ρούτσι»

Σκληρή κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατηγορώντας την ότι «οργάνωσε» την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος από την τραγωδία των Τεμπών, με στόχο –όπως είπε– να εμποδίσει την έναρξη της δίκης.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «έχει παρασύρει έναν πατέρα που πονάει, δίνοντάς του λανθασμένες νομικές συμβουλές». Όπως είπε, «αν ενδιαφερόταν πραγματικά για τη Δικαιοσύνη, θα έδειχνε σεβασμό και στις μητέρες των νεκρών μηχανοδηγών».

Ο υπουργός ανέφερε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου κατέθεσε αλλεπάλληλες μηνύσεις εναντίον του εφέτη ανακριτή, σε μια προσπάθεια –κατά τον ίδιο– να καθυστερήσει η διαδικασία. Όταν αυτές απορρίφθηκαν, «άρχισε η συζήτηση περί ξυλολίου, που είναι ψέματα», ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η απεργία πείνας.

Κατά τον κ. Γεωργιάδη, στόχος είναι να ζητηθούν νέες τοξικολογικές εξετάσεις, κάτι που θα οδηγούσε σε επαναφορά της ανάκρισης και σε καθυστέρηση της δίκης για 2,5 χρόνια. «Η κ. Κωνσταντοπούλου παίζει πολιτικά παιχνίδια, ποντάροντας ότι με ανοιχτή τη δίκη θα ενισχυθεί εκλογικά. Αν όμως η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει, δεν θα ξεπεράσει το 3%», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις δηλώσεις της μητέρας θύματος, Μαρίας Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους έχουν δικαίωμα να πουν ό,τι θέλουν και εγώ το σέβομαι». Συμπλήρωσε όμως ότι εάν εκείνη επιλέξει να κατέβει στην πολιτική, τότε «θα μπορώ να αντιπαρατεθώ μαζί της ως ισότιμος αντίπαλος».

Ολοκληρώνοντας, ανέφερε πως «οι υπουργοί που κατηγορήθηκαν για την υπόθεση ήδη παραπέμπονται σε ειδικό δικαστήριο» και απέρριψε τα περί «στημένης δίκης» λέγοντας: «Στον κόσμο που ζούμε, οι διαφορές λύνονται μόνο μέσα στα δικαστήρια».





