Γεωργιάδης κατά αγροτικών μπλόκων: «Αηδία, φασισμός και παρανομία» – «Ο Μητσοτάκης έχει δείξει μεγάλη ανοχή»

Σφοδρή επίθεση κατά των αγροτικών κινητοποιήσεων εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας βαρείς χαρακτηρισμούς και κάνοντας λόγο για υπερβολική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι στα μπλόκα.

15 Ιαν. 2026 13:20
Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα τοποθετήθηκε για τα αγροτικά μπλόκα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για «αηδία», «φασισμό» και «παρανομία», ενώ τόνισε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει δείξει μεγάλη ανοχή».

Όπως ανέφερε, άλλο πράγμα είναι μια συμβολική διαμαρτυρία και άλλο το κλείσιμο δρόμων για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Δεν μπορώ να ακούω ότι γίνεται για τον αγώνα. Τα μπλόκα δεν χρειάζονται. Η Ελλάδα πρέπει να φύγει από αυτό», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας σε άλλο σημείο: «Το μόνο που θα μπορούσε να τους σταματήσει είναι τα τανκς, αλλά δεν μπορούμε να τα στείλουμε».

Απαντώντας σε ερώτηση για το γιατί δεν έχουν κατασταλεί τα αγροτικά μπλόκα, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι αυτό οφείλεται στη «δημοκρατικότητα» και την «υπομονή» που επιδεικνύει η κυβέρνηση. «Ο Μητσοτάκης έχει δείξει μεγάλη ανοχή, τον παραδέχομαι. Εγώ δεν ξέρω αν θα άντεχα τόσο πολύ», σημείωσε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε τους χαρακτηρισμούς του, λέγοντας ότι «τα μπλόκα είναι ένα απαίσιο πράγμα και φασισμός», προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις.

Ωστόσο, σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, επιχείρησε να διαχωρίσει τη στάση της κυβέρνησης από τη συνολική εικόνα των αγροτών. «Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των αγροτών, αγαπάμε τους αγρότες», ανέφερε, αποδίδοντας τη συνεχιζόμενη ένταση και την αντίδραση στα μέτρα για τον πρωτογενή τομέα σε «μειοψηφίες» εντός του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου.

Οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας έρχονται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, λίγο πριν από τη συνάντηση αγροτών με τον πρωθυπουργό, και αναμένεται να προκαλέσουν νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τη διαχείριση των κινητοποιήσεων.

