Γεωργιάδης: Ο ΕΟΦ διαψεύδει σύνδεση παρακεταμόλης και αυτισμού
Ο υπουργός Υγείας ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει επιστημονική ένδειξη για κίνδυνο
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που συσχέτιζαν τη χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη με αυτισμό.
Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη στην Ευρώπη που να υποστηρίζει αυτή τη σύνδεση. «Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει εκδώσει ανακοίνωση που διαβεβαιώνει ότι η παρακεταμόλη δεν συνδέεται με αυτισμό και δεν συνιστάται η αποφυγή της», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι εγκυμονούσες πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τον γιατρό τους.
Ο υπουργός τόνισε ότι δεν παρέχει ιατρικές οδηγίες καθώς «δεν είμαι γιατρός, είμαι υπουργός Υγείας».
