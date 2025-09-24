Γεωργιάδης: Ο ΕΟΦ διαψεύδει σύνδεση παρακεταμόλης και αυτισμού

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που συσχέτιζαν τη χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη με αυτισμό.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη στην Ευρώπη που να υποστηρίζει αυτή τη σύνδεση. «Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει εκδώσει ανακοίνωση που διαβεβαιώνει ότι η παρακεταμόλη δεν συνδέεται με αυτισμό και δεν συνιστάται η αποφυγή της», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι εγκυμονούσες πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τον γιατρό τους.

Ο υπουργός τόνισε ότι δεν παρέχει ιατρικές οδηγίες καθώς «δεν είμαι γιατρός, είμαι υπουργός Υγείας».

