Γεωργία: Βγήκαν στους δρόμους χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ της ένταξης της χώρας στην ΕΕ

Την ενσωμάτωση της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν δεκάδες χιλιάδες Γεωργιανοί μέσα από την διαδήλωση τους σήμερα στο Τμπιλίσι .

Κρατώντας ευρωπαϊκές και γεωργιανές σημαίες, περίπου 60.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο, λίγες ημέρες μετά την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην δοθεί ακόμη καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στη Γεωργία.

Πολλές φιλοευρωπαϊκές οργανώσεις και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάλεσαν τους υποστηρικτές τους να συμμετάσχουν σε αυτήν την «πορεία για την Ευρώπη» ώστε «να αποδείξουν τη δέσμευση του γεωργιανού λαού στις δυτικές αξίες».

«Η Ευρώπη είναι μια ιστορική επιλογή και μια φιλοδοξία για τους Γεωργιανούς, για τις οποίες όλες οι γενιές έκαναν θυσίες», τόνισαν οι διοργανωτές στην ανακοίνωση.

Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε την Παρασκευή να δοθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, εκτίμησε ότι η Γεωργία θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, κυρίως πολιτικές, προτού μπορέσει να λάβει το καθεστώς αυτό.

«Εναπόκειται στη Γεωργία να επιταχύνει (τις μεταρρυθμίσεις) και να προχωρήσει προς αυτήν την ανοικτή πόρτα», σχολίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο επεσήμανε ότι είναι «ικανοποιημένο» που έλαβε «έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη», αλλά εξέφρασε τη λύπη του που η Κομισιόν δεν στήριξε ήδη από τώρα την παροχή καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Γεωργία. Ο πρωθυπουργός Ιρακλί Γκαριμπασβίλι είπε ότι η κυβέρνησή του θα συνεργαστεί με τις Βρυξέλλες για να υλοποιήσει όλες τις μεταρρυθμίσεις και να λάβει η Γεωργία το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

