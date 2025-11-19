Γεωργιόπουλος: «Πάμε στο Αίγιο για τη νίκη»

Η ανδρική ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας θα ταξιδέψει στο Αίγιο την Κυριακή, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΑΟ Αιγιαλέων για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής και η προετοιμασία έχει μπει στη τελική ευθεία.

Ο ακραίος της ομάδας, Βάιος Γεωργιόπουλος, δήλωσε: «Ένα πολύ ανταγωνιστικό και αμφίρροπο παιχνίδι αναμένεται να γίνει την Κυριακή.

Ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, στο οποίο εμείς από τη μεριά μας θα τα δώσουμε όλα για το καλύτερο δυνατό. Αν και είναι αρκετά δύσκολο, πρέπει να πάμε με μοναδικό στόχο τη νίκη και τίποτα λιγότερο».

