Γεραπετρίτης: «Αδιαπέραστη» η αντιαεροπορική ασπίδα της Ελλάδας

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, εξέφρασε απόλυτη βεβαιότητα για την ασφάλεια της ελληνικής επικράτειας εν μέσω της κλιμακούμενης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον μια ολοκληρωμένη και «αδιαπέραστη» αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική ομπρέλα, ικανή να προστατεύει αποτελεσματικά τον πληθυσμό και τις κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Βάση Σούδας

Για τη ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι:

Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, τόσο από την ελληνική όσο και από την αμερικανική πλευρά.

Η βάση λειτουργεί αποκλειστικά αμυντικά, στο πλαίσιο της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, παρέχοντας διευκολύνσεις και όχι χρησιμοποιούμενη για επιθετικές επιχειρήσεις.

Κύπρος

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την αποστολή δύο ελληνικών φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο ως «ιστορικό και αδελφικό καθήκον». Υπογράμμισε ότι η αμυντική θωράκιση της χώρας αποτελεί κυρίαρχο δικαίωμα και δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση ή υποχρέωση ενημέρωσης τρίτων κρατών.

Απαντώντας στις τουρκικές αξιώσεις περί αποστρατικοποίησης νησιών, ο Υπουργός ήταν κατηγορηματικός: «Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι παντελώς ανυπόστατοι και δεν εδράζονται στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα να αναπτύσσει τις αμυντικές της δυνατότητες σε όλη την επικράτειά της».

Επαναπατρισμός

Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων πολιτών από τις εμπόλεμες περιοχές. Ο Υπουργός περιέγραψε την επιχείρηση ως την πιο απαιτητική των τελευταίων ετών, λόγω:

Των αποσπασματικών ανοιγμάτων εναέριου χώρου σε χώρες του Κόλπου και της Ανατολικής Ασίας.

Της ανάγκης συνεχούς προσαρμογής πτήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Έως τώρα έχουν επαναπατριστεί με ασφάλεια περισσότεροι από 200 Έλληνες, ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονται αμείωτες.

Γεωπολιτική εκτίμηση

Ο κ. Γεραπετρίτης προέβλεψε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δύσκολα θα εκτονώνεται άμεσα, λόγω πολλαπλών μετώπων και συνεχιζόμενων επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου. Προειδοποίησε για πιθανές επιπτώσεις:

Στην παγκόσμια οικονομία και ναυσιπλοΐα, σε περίπτωση κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ (η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες»).

Στις μεταναστευτικές ροές, λόγω νέων μετακινήσεων πληθυσμών.

Στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, όπου άσκησε κριτική για έλλειψη ενιαίας φωνής και υπογράμμισε την ανάγκη πραγματικής στρατηγικής αυτονομίας και κοινής άμυνας.





