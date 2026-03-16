Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες: Σαφές μήνυμα για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και διπλωματία στη Μέση Ανατολή

Στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρέθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τοποθετούμενος για τις ραγδαίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και το αποτύπωμά τους στη σταθερότητα της περιοχής. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του έθεσε την ανάγκη να επιστρέψει η διεθνής κοινότητα στη διπλωματία, επιμένοντας στην καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των αμάχων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της ναυσιπλοΐας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει την ελεύθερη διακίνηση όλων των πλοίων στην ευρύτερη περιοχή και καλεί το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα ζήτημα με κρίσιμη σημασία όχι μόνο για τις τιμές της ενέργειας, αλλά και για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο υπουργός υπενθύμισε επίσης ότι στην περιοχή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», η οποία παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ η ελληνική πλευρά δηλώνει αλληλεγγύη προς τις χώρες που πλήττονται και ανοιχτή συνδρομή προς την Κύπρο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο, επιχειρώντας να οριοθετήσει με σαφήνεια τη στάση της Αθήνας μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης έντασης.

Στη δήλωσή του προανήγγειλε ακόμη ότι θα θέσει στους Ευρωπαίους ομολόγους του το ζήτημα της επίθεσης σε βάρος ελληνικού πλοίου σε διεθνή ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, τονίζοντας πως για την υπόθεση αυτή πρέπει να υπάρξουν καταδίκη και λογοδοσία. Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβει ηγετικό ρόλο, καθώς οι συνέπειες της κρίσης μπορεί να είναι σοβαρές όχι μόνο σε γεωπολιτικό επίπεδο, αλλά και σε οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο για τη Μεσόγειο.

