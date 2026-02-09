Γεραπετρίτης για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: «Είναι η ψυχή μας»

Ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης χαιρετίζει την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9/2) που καθιέρωσε η UNESCO

09 Φεβ. 2026 8:13
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με αίσθημα ευθύνης και υπερηφάνειας, χαιρέτισε την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, που εορτάζεται φέτος για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως σημειώνει στο μήνυμά του, η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα 90 κράτη-μέλη της UNESCO, αποτελώντας ιστορική αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας ως λίκνου του παγκόσμιου πολιτισμού. Η ημερομηνία συμπίπτει με την επέτειο γέννησης του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού, ενισχύοντας το συμβολισμό της ημέρας.

Η ελληνική γλώσσα, με περισσότερα από 3.000 χρόνια αδιάλειπτης γραπτής και προφορικής παρουσίας, αποτέλεσε τη βάση για θεμελιώδεις έννοιες της φιλοσοφίας, της δημοκρατίας, του δικαίου, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η επιστημονική και ακαδημαϊκή ορολογία σε διεθνές επίπεδο εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ελληνικές ρίζες, επιβεβαιώνοντας την οικουμενική της διάσταση και επιρροή.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η ελληνική γλώσσα λειτουργεί ως φορέας ταυτότητας, γνώσης, παραδόσεων και αξιών, συνδέοντας όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας – από τα ομηρικά έπη και τη φιλοσοφία των Σωκράτη, Πλάτωνα και Αριστοτέλη, μέχρι την Καινή Διαθήκη και τους σύγχρονους νομπελίστες ποιητές Γιώργο Σεφέρη και Οδυσσέα Ελύτη.

Μέσα από την ελληνική γλώσσα εκφράζονται τόσο θετικές έννοιες (παράδεισος, άγγελος, φιλανθρωπία, αρμονία, συμμετρία, ευφορία, χάρισμα, μελωδία, μουσική) όσο και αρνητικές (χάος, αγωνία, τυραννία, τραγωδία, φοβία, τραύμα, πανδημία), οι οποίες έχουν γίνει παγκοσμίως κατανοητές και χρησιμοποιούνται από όλους τους λαούς.

Η γλώσσα, όπως αναφέρει ο κ. Γεραπετρίτης, οργανώνει τις σκέψεις και τις ιδέες, κατηγοριοποιεί τον κόσμο, μετρά τον χρόνο και τον χώρο, δημιουργεί συστήματα και πρότυπα, ενώ παράλληλα παρέχει τα εργαλεία της λογικής, της ανάλυσης, της σύνθεσης και της φαντασίας για την επίλυση προβλημάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ικανότητά της να αποτυπώνει συναισθήματα, δέος μπροστά στο σύμπαν, αλλά και τις έννοιες της ύβρεως, της νέμεσης και της κάθαρσης, όπως αποτυπώνονται στην αρχαία τραγωδία. Στη σύγχρονη εποχή, η ελληνική γλώσσα συνεχίζει να εμπλουτίζει τον διεθνή λόγο με όρους όπως υβριδικές απειλές, κρυπτονομίσματα, τεχνητή νοημοσύνη, οικολογία και κλιματική κρίση.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο υπουργός Εξωτερικών τονίζει ότι η ελληνική γλώσσα αποτελεί την ψυχή του ελληνισμού και ότι η 9η Φεβρουαρίου δεν είναι μόνο Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας, αλλά και παγκόσμια ημέρα της Ελλάδας.

