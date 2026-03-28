Γεραπετρίτης σε Αραγτσί: Να επιτραπεί η έξοδος των ελληνικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο

Την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ελληνικών πλοίων και των πληρωμάτων τους, αλλά και να επιτραπεί η αποχώρησή τους από τον Περσικό Κόλπο, έθεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η ανάγκη διπλωματικής λύσης με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

28 Μαρ. 2026 21:48
Pelop News

Το ζήτημα των ελληνικών πλοίων που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο έθεσε, σύμφωνα με διπλωματικές πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, κατά την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν το βράδυ του Σαββάτου. Η ελληνική πλευρά ζήτησε, σε πρώτη φάση, να υπάρξει εγγύηση για την ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων τους και, στη συνέχεια, να τους επιτραπεί η έξοδος από τα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η μόνη βιώσιμη διέξοδος είναι μια καθαρά διπλωματική λύση και επέμεινε στην ανάγκη πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αμπάς Αραγτσί παρουσίασε τις θέσεις της ιρανικής πλευράς, ενώ ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται η Ελλάδα ως εχθρική χώρα από το Ιράν. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε την ιδιαίτερη ελληνική ευαισθησία για τον μεγάλο αριθμό ελληνικών πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή και έδωσε έμφαση στην ανάγκη να προστατευθούν τόσο τα σκάφη όσο και οι άνθρωποι που βρίσκονται πάνω σε αυτά.

Η παρέμβαση αυτή συνδέεται άμεσα με τη γενικότερη ανησυχία που επικρατεί στην ελληνική κυβέρνηση για την κατάσταση στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ. Τις προηγούμενες εβδομάδες, η Αθήνα είχε ήδη εκφράσει δημόσια τη βαθιά ανησυχία της για την ασφάλεια των Ελλήνων ναυτικών και των ελληνόκτητων ή ελληνικής σημαίας πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή, ενώ το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες αυξημένης προσοχής.

Στη συνομιλία Γεραπετρίτη – Αραγτσί εξετάστηκαν επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι διεργασίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η Ελλάδα συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος. Ο Έλληνας υπουργός φέρεται ακόμη να εξέφρασε την ελπίδα ότι η περιοχή θα επιστρέψει σύντομα σε συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας, σε μια στιγμή κατά την οποία η ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα και τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Η επικοινωνία αυτή δεν ήταν η πρώτη επαφή των δύο υπουργών το τελευταίο διάστημα. Οι διπλωματικές γραμμές Αθήνας και Τεχεράνης είχαν παραμείνει ανοικτές και το προηγούμενο διάστημα, καθώς η ελληνική πλευρά επιδιώκει να διατηρήσει σταθερά κανάλια επικοινωνίας σε μια περίοδο όπου η κατάσταση στον Κόλπο επηρεάζει άμεσα τόσο τα ελληνικά συμφέροντα όσο και τη διεθνή ναυτιλία συνολικά.

