Γεραπετρίτης στην Ουάσινγκτον: Δεύτερη συνάντηση με Ρούμπιο

Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει τις επόμενες ώρες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η συνάντηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποτελεί τη δεύτερη επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς είχε ήδη συναντηθεί με τον κ. Ρούμπιο τον Μάρτιο του 2025, λίγο μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον Αμερικανό υπουργό.

Ο Έλληνας υπουργός μετέβη στην Ουάσινγκτον αμέσως μετά τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας, καθώς και τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση σε Ιράν, Ουκρανία και Γάζα.

