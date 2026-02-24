Γεραπετρίτης στην Ουάσινγκτον: Δεύτερη συνάντηση με Ρούμπιο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για δεύτερη συνάντηση με Μάρκο Ρούμπιο. Τι θα συζητήσουν

Γεραπετρίτης
24 Φεβ. 2026 8:20
Pelop News

 Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει τις επόμενες ώρες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η συνάντηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποτελεί τη δεύτερη επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς είχε ήδη συναντηθεί με τον κ. Ρούμπιο τον Μάρτιο του 2025, λίγο μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον Αμερικανό υπουργό.

Ο Έλληνας υπουργός μετέβη στην Ουάσινγκτον αμέσως μετά τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας, καθώς και τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση σε Ιράν, Ουκρανία και Γάζα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:29 Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 46χρονος για τους πυροβολισμούς σε ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια
11:27 Επίθεση στο γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου – Καταδίκη από τη ΔΕΕΠ ΝΔ
11:20 Πάτρα: Εκοιμήθη ο π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος – Η πορεία ζωής και η τελευταία τιμή στον 96χρονο ιερέα
11:16 Γαστούνη: Λουκέτο στο περίπτερο μετά τον ξυλοδαρμό – «Δεν αξίζει να κινδυνεύει η ζωή μας»
11:10 Προβάδισμα ΝΔ στη νέα δημοσκόπηση – Σενάρια τρίτης θητείας, αλλά χωρίς καθαρή αυτοδυναμία
11:00 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας: Πρώτη «δοκιμή» του νέου σταθμού
11:00 Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Τα μέτρα είχαν σχεδιαστεί βάσει πληροφοριών – Καμία χρήση βίας»
10:53 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Θλίψη για την απώλεια της Καίτης Μαυράκη-Λύχρου
10:47 Βόλος: Μαθητής δημοτικού με ιογενή μηνιγγίτιδα μετά προπόνηση
10:40 Οικογένεια προς Ενοικίαση: Υποκριτική, μια αληθινή μορφή αγάπης
10:31 Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στο Ισφαχάν, τέσσερις νεκροί
10:23 Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 40χρονο φυγόποινο με 8,5 χρόνια κάθειρξη για ναρκωτικά
10:15 Το σύστημα Μητσοτάκη–Γεωργιάδη και η «ανήκεστος βλάβη» στην Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία
10:08 e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε ταμείο
10:00 Αναγέννηση για το στρατόπεδο «Ανδ. Μουζάκης» της Πάτρας: Από σήμερα 350 νεοσύλλεκτοι
9:46 Η Πάτρα στο επίκεντρο ευρωπαϊκού διαλόγου: Μαθητές από Γερμανία και Κύπρο στο 1ο ΓΕΛ Πατρών
9:34 Αίγιο: Ενώπιον της δικαιοσύνης ο 45χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους, βαριές οι κατηγορίες
9:27 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Απώλειες 2 εκατ. στρατιωτών, ερείπια σε πόλεις, αδιέξοδο στις συνομιλίες
9:20 Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον: «Στρατηγική επιταγή η διαμετακόμιση LNG, ο Κάθετος Διάδρομος αρτηρία ειρήνης»
9:12 Πορτοκαλί τιμολόγια από Απρίλιο: Ρεύμα «με την ώρα», ποια νοικοκυριά κερδίζουν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ