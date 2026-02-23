Γεραπετρίτης στις Βρυξέλλες: Στήριξη Ουκρανίας, ειρήνη στη Μέση Ανατολή και διπλωματική πίεση για το Ιράν

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συζητούνται κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις, με βασικά θέματα την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και το Ιράν.

Κατά την άφιξή του, ο Έλληνας υπουργός τόνισε τη σημασία της συνέχισης της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη ρωσική εισβολή και υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης στοχευμένων κυρώσεων. Όπως ανέφερε, οι επιθέσεις κατά αμάχων και ενεργειακών υποδομών συνιστούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, στάθηκε στην ανάγκη προώθησης της ειρηνευτικής διαδικασίας και μετάβασης στη δεύτερη φάση του σχεδίου σταθεροποίησης της περιοχής. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής βοήθειας και ανασυγκρότησης, ενώ επανέλαβε τη θέση υπέρ μιας πολιτικής λύσης που θα διασφαλίζει τόσο την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους όσο και την ασφάλεια του Ισραήλ.

Για το Ιράν, ο υπουργός σημείωσε ότι η ελληνική θέση παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην εξάντληση κάθε διπλωματικού μέσου, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση που θα μπορούσε να επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την πρόθεση της Ελλάδας να αναλάβει πρωτοβουλίες σχετικά με την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, τονίζοντας την ανάγκη για μια νέα ώθηση στη διαδικασία ένταξης και ένα σαφές ευρωπαϊκό όραμα για την περιοχή.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου πραγματοποιείται σε περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιχειρεί συντονισμένη διπλωματική στάση σε πολλαπλά διεθνή μέτωπα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



