Γεραπετρίτης: Στο τραπέζι η επέκταση των χωρικών υδάτων – «Δεν διαπραγματευόμαστε την κυριαρχία»

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε περαιτέρω επέκταση των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, καθώς και στην επέκταση των χωρικών υδάτων, ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η εθνική ισχύς της χώρας έχει πλέον αποκτήσει «ισχυρό και απτό αποτύπωμα».

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση, ο υπουργός απέρριψε τις αιτιάσεις περί ατολμίας της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε κινήσεις που κατοχυρώνουν έμπρακτα την κυριαρχία της. Όπως ανέφερε, πέρα από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα λειτουργούν ως εργαλείο ενίσχυσης των εθνικών θέσεων, εξουδετερώνοντας αξιώσεις που αφορούν ζώνες κυριαρχίας. «Έχουμε το θαλάσσιο πάρκο Αιγαίο 1 και θα ακολουθήσει και το Αιγαίο 2», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι επόμενες κινήσεις θα έρθουν με τον ίδιο τρόπο που ήρθαν η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, οι συμφωνίες ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, καθώς και οι διεθνείς συνεργασίες με μεγάλους ενεργειακούς ομίλους.

Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις τουρκικές αξιώσεις που εκφράζονται μέσα από το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ρητορική που υφίσταται από τη δεκαετία του ’90 και δεν έχει αποσυρθεί. Ωστόσο, όπως τόνισε, η σημερινή θέση της Ελλάδας είναι διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν. «Η χώρα έχει σήμερα επιχειρήματα που δεν είχε ποτέ στο τραπέζι», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες είναι πλέον καταγεγραμμένες και κατοχυρωμένες σε επίπεδο ευρωπαϊκού κεκτημένου. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το θαλάσσιο χωροταξικό του 2025 αποτελεί τον πυρήνα της ελληνικής αξίωσης και δεν υπάρχει πρόθεση υπαναχώρησης.

Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο υπουργός επανέλαβε τη θέση υπέρ της συνέχισης του διαλόγου, θέτοντας όμως σαφή όρια. «Θα συζητήσουμε, αλλά δεν θα συζητήσουμε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση στις θέσεις μας», δήλωσε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε θέση πραγματικής ισχύος. Όπως είπε, οι πρόσφατες εικόνες με τη φρεγάτα «Κίμωνας» αποτυπώνουν την αναβάθμιση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, καλώντας σε εθνική συνεννόηση όταν πρόκειται για ζητήματα στρατηγικής σημασίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, χαρακτηρίζοντάς το «έργο μείζονος προτεραιότητας» για τη χώρα. Τόνισε ότι η Ελλάδα το στηρίζει χωρίς ενδοιασμούς, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι έχουν προκύψει οικονομοτεχνικά ζητήματα που βρίσκονται σε φάση επίλυσης.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, προανήγγειλε νέα διευρυμένη συζήτηση στον ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική πλευρά έχει διασφαλίσει πως το πλαίσιο των συνομιλιών παραμένει συγκεκριμένο και σαφές, βασισμένο στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.

Κλείνοντας, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στη δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντάς την πιο προωθημένη από εκείνες άλλων Ευρωπαίων ηγετών και απολύτως εναρμονισμένη με τη στάση ενός ισχυρού κράτους που κινείται στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



