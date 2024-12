Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος σε χριστουγεννιάτικη αγορά – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές απόψε το βράδυ, καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο, παρασύροντας πολλούς ανθρώπους στο πέρασμα του.

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για τραυματίες αλλά ακόμη και νεκρούς ενώ η Bild αναφέρει πως ο οδηγός του οχήματος, συνελήφθη αμέσως μετά.

Αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, λένε ότι το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος που κατευθυνόταν προς το δημαρχείο.

Πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο οδηγός συνελήφθη για το περιστατικό που έγινε στο Μαγδεμβούργο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της τοπικής κυβέρνησης, Ματίας Σούπε, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και μερικοί εξ αυτών είναι πιθανό να σκοτώθηκαν, όπως μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο MDR. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης επίσης υπογράμμισε ότι επρόκειτο για επίθεση.

Σε ανάρτηση στο Χ από την αστυνομία τονίζεται ότι εκτεταμένες επιχειρήσεις πραγματοποιούνται στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, η οποία έκλεισε και θα ακολουθήσουν περαιτέρω ενημερώσεις.

Το Μαγδεμβούργο βρίσκεται δυτικά του Βερολίνου και αποτελεί την πρωτεύουσα του κρατιδίου Σαξονία – Άνχαλτ, με πληθυσμό 240.000 κατοίκους.

At least 3 dead Germans at the Christmas market in #Magdeburg after a man breaks through anti-terror bollards with his car and crashes into the crowd. Allegedly it’s a Syrian.

Has Germany had another terrorist attack at the end of 2024? pic.twitter.com/07kq0rmErK

— Martin Sellner (@Martin_Sellner) December 20, 2024