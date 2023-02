Γερμανία: Επιτέθηκε με περιττώματα σκύλου διευθυντής μπαλέτου σε κριτικό τέχνης!

Ο διευθυντής ενός κορυφαίου θιάσου μπαλέτου στη Γερμανία τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ερευνάται από την αστυνομία, αφού επιτέθηκε σε μία κριτικό τέχνης με περιττώματα σκύλου, όπως μεταδίδει το CNN.

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στην Frankfurter Allgemeine Zeitung την Κυριακή, ο Μάρκο Γκέκε, επικεφαλής του μπαλέτου στην Κρατική Όπερα του Ανόβερου, επιτέθηκε, αρχικά φραστικά, στη δημοσιογράφο Βίμπκε Χούστερ, στο διάλειμμα της πρεμιέρας μίας παράστασης μπαλέτου.

Η επίθεση φέρεται να συνδέεται μία παλαιότερη κριτική που είχε γράψει η Χούστερ, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η FAZ αναφέρει ότι ο Γκέκε απείλησε την κριτικό ότι θα της απαγορεύσει την είσοδο στην Κρατική Όπερα του Ανόβερου και στη συνέχεια «άπλωσε στο πρόσωπό της μια χάρτινη σακούλα με περιττώματα σκύλου».

