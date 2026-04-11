Στη Γερμανία, η μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς εισιτήριο δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια παράβαση, αλλά ως ποινικό αδίκημα που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στη φυλακή.

Όποιος εντοπιστεί να ταξιδεύει χωρίς εισιτήριο συνήθως καλείται να πληρώσει πρόστιμο 60 ευρώ. Αν όμως το ποσό δεν καταβληθεί, η υπόθεση μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο σοβαρά, με ποινή φυλάκισης που φτάνει έως και ένα έτος.

Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 7.000 έως 9.000 άτομα έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης στη χώρα για λαθρεπιβίβαση.

Στο τραπέζι η αποποινικοποίηση

Η υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ θέλει να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Σε συνέντευξή της στη Neue Osnabrücker Zeitung, η πολιτικός του SPD δήλωσε ότι επιδιώκει να αποποινικοποιήσει τη μετακίνηση χωρίς εισιτήριο, ώστε να μην οδηγούνται στο μέλλον άνθρωποι στη φυλακή για τέτοιες περιπτώσεις.

Η ίδια έθεσε ευθέως το ερώτημα αν είναι λογικό να καταλήγουν στη φυλακή άνθρωποι που απλώς δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το εισιτήριο.

Το σχέδιό της προβλέπει η λαθρεπιβίβαση να πάψει να θεωρείται ποινικό αδίκημα και να αντιμετωπίζεται πλέον ως διοικητική παράβαση, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με την παράνομη στάθμευση.

Το οικονομικό βάρος για το σύστημα δικαιοσύνης

Η Χούμπιγκ στηρίζει τη θέση της και σε πρακτικά επιχειρήματα. Όπως επισημαίνει, η διατήρηση αυτής της ποινικής αντιμετώπισης έχει σημαντικό κόστος για το ήδη επιβαρυμένο γερμανικό σύστημα δικαιοσύνης, το οποίο εκτιμάται ότι αγγίζει περίπου τα 200 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η υπουργός επικαλείται επίσης πρόβλεψη της περσινής συμφωνίας του κυβερνητικού συνασπισμού, βάσει της οποίας CDU/CSU και SPD είχαν δεσμευτεί να εξετάσουν ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις είναι περιττές και μπορούν να καταργηθούν.

Στήριξη από δικηγόρους, αντιδράσεις από αστυνομία και συντηρητικούς

Η πρόταση της υπουργού βρίσκει στήριξη από τον Γερμανικό Δικηγορικό Σύλλογο (DAV), ο οποίος εκπροσωπεί περίπου 60.000 δικηγόρους σε όλη τη χώρα. Ο εκτελεστικός διευθυντής του συλλόγου, Σβεν Βαλεντόφσκι, υποστήριξε ότι το δημόσιο όφελος από την ποινικοποίηση της λαθρεπιβίβασης είναι αμφισβητήσιμο, ενώ το κοινωνικό κόστος είναι πολύ μεγάλο.

Στον αντίποδα, αντιδράσεις καταγράφονται από την πλευρά των Χριστιανοδημοκρατών, αλλά και από αστυνομικές ενώσεις. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της CDU/CSU, Γκίντερ Κρινγκς, δήλωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα έπρεπε να επικεντρώνεται σε πιο ουσιαστικά ζητήματα του ποινικού δικαίου.

Παράλληλα, το συνδικάτο της αστυνομίας GdP εκφράζει την ανησυχία ότι μια τέτοια αλλαγή μπορεί να οδηγήσει περισσότερους πολίτες στο να αδιαφορούν για το αν έχουν ή όχι εισιτήριο.

Μια παλιά συζήτηση που επιστρέφει

Η συζήτηση αυτή δεν ανοίγει για πρώτη φορά. Ήδη από το 2023, ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Μάρκο Μπούσμαν είχε δηλώσει ότι εξετάζει την υποβάθμιση της λαθρεπιβίβασης από ποινικό αδίκημα σε διοικητική παράβαση.

Την ίδια περίοδο, δημοσκόπηση της infratest-dimap έδειχνε ότι περίπου δύο στους τρεις πολίτες στη Γερμανία συμφωνούσαν με το να μην οδηγούνται πλέον οι λαθρεπιβάτες στη φυλακή.

Αντιδράσεις απέναντι σε έναν νόμο με βαριά ιστορία

Κατά της ισχύουσας νομοθεσίας έχουν αναπτυχθεί και κοινωνικές πρωτοβουλίες, όπως το Freiheitsfonds («Ταμείο Ελευθερίας»), που χρηματοδοτείται από δωρεές και, σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία, έχει συμβάλει στην απελευθέρωση σχεδόν 1.700 ατόμων.

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Λέο Ίσεν, χαρακτήρισε εξοργιστικό το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι φυλακίζονται χωρίς να έχουν καταδικαστεί για κάποιο βαρύ αδίκημα, αλλά επειδή δεν μπόρεσαν να πληρώσουν ένα πρόστιμο.

Ιδιαίτερο βάρος στη συζήτηση δίνει και το γεγονός ότι η σχετική νομοθεσία χρονολογείται από το 1935, δηλαδή από την εποχή του ναζιστικού καθεστώτος.

Σήμερα, σύμφωνα με την οργάνωση, 13 γερμανικές πόλεις έχουν ήδη επιλέξει να μην ασκούν ποινικές διώξεις σε περιπτώσεις μετακίνησης χωρίς εισιτήριο. Ανάμεσά τους είναι η Φρανκφούρτη, η Κολωνία, η Βόννη και η Λειψία.

