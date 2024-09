Γερμανία: Νέα έκρηξη σε κατάστημα στην Κολωνία ΦΩΤΟ

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο της Κολωνίας, σε κατάστημα ρούχων στο ισόγειο πολυκατοικίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο κατάστημα LFDY στην Ερενστράσε, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το Vanity Club, το οποίο καταστράφηκε από αντίστοιχη έκρηξη την περασμένη Δευτέρα.

A second explosion rocked Cologne city center, in western Germany, two days after a blast damaged a nearby building. A flammable liquid was used in both incidents, local media reported. pic.twitter.com/Zcv9KwZ5pk

Σύμφωνα με την BILD, στις δύο εκρήξεις χρησιμοποιήθηκαν παρόμοιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και η αστυνομία εκτιμά ότι τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

🇩🇪Another explosion rocked Cologne this morning – in front of a clothing store.

This was reported by the Kölner Stadt-Anzeiger.

The circumstances are unknown, there are no casualties. The windows in the building are broken, there was a small fire.#germany pic.twitter.com/b6Lp4DCfS8

