Γερμανία: Νύχτα κόλαση με εμπρησμούς σε σπίτια – Χειροπέδες σε Σύρο με ματσέτα

Νύχτα τρόμου στην Έσση το Σάββατο, καθώς 31 άνθρωποι τραυματίστηκαν από φωτιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο σπίτια, μεταξύ τους και δύο παιδιά τα οποία νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Λίγη ώρα μετά τις φωτιές, ένας 41χρονος Σύρος φέρεται να έπεσε με το βανάκι που οδηγούσε πάνω σε καταστήματα στην ίδια περιοχή και στη συνέχεια, κρατώντας ματσέτα, άρχισε να απειλεί κόσμο.

Tragic news from Essen, Germany: A Muslim Syrian migrant reportedly set two homes on fire and attacked shops with a machete, leaving 31 injured, including two children critically. Authorities are investigating the motive behind this violent act. #Essen #Germany #BreakingNews… pic.twitter.com/sgbVpaoTHh

— Farrukh.H.Saif (@Farrukhhsaif) September 29, 2024