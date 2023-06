Γερμανία: Συναγερμός για οπλισμένο άντρα που εισέβαλε σε σχολείο στο Βερολίνο

Η Αστυνομία βρίσκεται σε σχολείο στο Βερολίνο, όπου μια εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο rbb24.de σύμερα πως οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο κοινοτικό σχολείο Carl-von-Ossietzky το πρωί. Ένας άντρας με ένα αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο εντοπίστηκε μπροστά από το σχολείο.

Το άτομο φέρεται επίσης να είχε κρύψει τσάντες στο σχολείο για άγνωστους λόγους. Οι μαθητές και το προσωπικό του σχολείου κλήθηκαν να παραμείνουν στις αίθουσες διδασκαλίας, μέσω ανακοινώσεων από μεγάφωνα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ερευνούν τώρα το κτίριο.

Die #Polizei ist an einer Schule in #Berlin-Kreuzberg im Einsatz. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurden die Beamten per Notruf über die Nora-App an die Carl-von-Ossietzky Gemeinschaftsschule gerufen. #Kreuzberg https://t.co/EmOVwAX7Gr

