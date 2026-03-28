Γερουλάνος από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Με σύστημα, οργάνωση και ενότητα θα έρθει η νίκη»

Σε υψηλούς πολιτικούς τόνους κινήθηκε η παρέμβαση του Παύλου Γερουλάνου στην Ολομέλεια του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, με τον ίδιο να δίνει από την αρχή έμφαση στην ταυτότητα και τη συλλογική φυσιογνωμία της παράταξης. Απευθυνόμενος στους συνέδρους, μίλησε για «συναγωνιστές» και «συμπολεμιστές» σε μια κοινή μάχη πολιτικής αλλαγής, επιχειρώντας να ντύσει την ομιλία του με έντονο κινηματικό και ενωτικό στίγμα.

Το μεγαλύτερο βάρος, ωστόσο, έπεσε στην εκλογική στρατηγική του κόμματος. Ο Παύλος Γερουλάνος υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να περιμένει πολιτική δικαίωση απλώς από τη φθορά της κυβέρνησης, αλλά οφείλει να οργανώσει από τώρα έναν καθαρό και μετρήσιμο δρόμο προς την κάλπη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε ως ευθεία επιδίωξη το να φτάσει το κόμμα στο 1,5 εκατομμύριο ψήφους, συνδέοντας τον στόχο αυτό με την ανάγκη καλύτερης πολιτικής οργάνωσης, συγκεκριμένου σχεδίου και εσωτερικής συνοχής.

Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ολοκληρώσει και να μεταφράσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα με πιο απτό τρόπο, έτσι ώστε να απαντά στις ανάγκες κάθε κοινωνικής ομάδας και κάθε περιοχής της χώρας. Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξει από τώρα επεξεργασία των πρώτων νομοθετικών παρεμβάσεων που θα έφερνε το κόμμα αν βρισκόταν στην κυβέρνηση, δείχνοντας ότι θέλει η προγραμματική συζήτηση να αποκτήσει και πιο πρακτική διάσταση.

Αιχμηρός ήταν και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ομιλία του επέμεινε ότι η ΝΔ «είναι το πρόβλημα» και το ΠΑΣΟΚ «η λύση», αποκλείοντας κάθε σκέψη πολιτικού ή κυβερνητικού συμβιβασμού με τη σημερινή κυβερνητική παράταξη. Στο ίδιο πνεύμα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ήρθε με αναφορές στη δημοκρατία και τη σταθερότητα, αλλά στην πράξη τις υπονόμευσε, ενώ τόνισε ότι καμία προοπτική εξουσίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει επιλογές που, κατά την εκτίμησή του, βλάπτουν το μέλλον της χώρας.

Σημαντικό μέρος της παρέμβασής του αφιερώθηκε και στη διεθνή θέση της Ελλάδας. Ο Παύλος Γερουλάνος υποστήριξε ότι η χώρα έχει ανάγκη από έναν νέο ρόλο στο διεθνές περιβάλλον, μιλώντας για μια Ελλάδα που θα λειτουργεί ως γέφυρα και όχι ως παθητικός παρατηρητής των εξελίξεων. Συνέδεσε αυτή την οπτική με τις μεγάλες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις της εποχής, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μπορεί να βγει πιο ισχυρή αν αποκτήσει πιο ενεργή, δίκαιη και αξιόπιστη παρουσία.

Στο εσωτερικό πεδίο, στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της κατανομής της εξουσίας και του παραγωγικού μοντέλου. Όπως είπε, η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρότερους θεσμούς ελέγχου, αποκέντρωση πόρων και μεγαλύτερη στήριξη στις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες της περιφέρειας και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η στόχευσή του ήταν σαφής: ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης που θα ενισχύει την κοινωνική δικαιοσύνη και θα δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να επιστρέψουν ευκαιρίες και προοπτική στις τοπικές κοινωνίες και στους νεότερους ανθρώπους.

Σε οργανωτικό επίπεδο, ο Παύλος Γερουλάνος κάλεσε το κόμμα να μετατρέψει τον εκλογικό στόχο σε συγκεκριμένη ευθύνη για κάθε περιφερειακή και νομαρχιακή οργάνωση. Επέμεινε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν άμεσα οι υποψήφιοι βουλευτές, οι αιρετοί, οι χιλιάδες σύνεδροι και οι πολίτες που συμμετείχαν στις εσωκομματικές διαδικασίες, προκειμένου να στηθεί μια πραγματική καμπάνια επαφής με την κοινωνία. Η φράση του ότι «πόρτα πόρτα θα έρθει η νίκη» αποτύπωσε ακριβώς αυτή τη λογική της επιτόπιας πολιτικής δουλειάς.

Κλείνοντας, επέστρεψε στο ζήτημα της ενότητας, λέγοντας ουσιαστικά ότι το μήνυμα του κόμματος δεν μεταφέρεται μόνο από τις θέσεις του, αλλά και από τη στάση των στελεχών του. Ζήτησε δουλειά στη βάση για μια σειρά από καταστατικές αλλαγές και πρότεινε να υπάρξει Καταστατικό Συνέδριο τον Σεπτέμβριο, ενώ έστειλε και μήνυμα συσπείρωσης προς τους προοδευτικούς πολίτες που σήμερα απέχουν. Η πιο εμφατική αποστροφή του ήρθε στο τέλος, όταν είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να φοβάται τον αντίπαλο, αλλά να πιστέψει στη δική του δυναμική.

