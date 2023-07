Για 10η χρονιά η Lidl Ελλάς μεγάλος δωρητής του CTY Greece με υποτροφίες συνολικής αξίας 600.000€

Από το 2014 προάγει τις ίσες ευκαιρίες στη μάθηση μέσα από τη συνεργασία της με το Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά του Κολλεγίου Ανατόλια.

Εδώ και 10 χρόνια, η Lidl Ελλάς ενισχύει το Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά/ CTY Greece του Κολλεγίου Ανατόλια, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες με εξαιρετικές ακαδημαϊκές ικανότητες από κάθε βαθμίδα να λάβουν υποτροφία για να παρακολουθήσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που εμπνέουν και συναρπάζουν.

Από το 2014 μέχρι σήμερα, η Lidl Ελλάς εξασφαλίζει ετησίως 25 πλήρεις ή 50 μερικές υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου από την Ελλάδα, που δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το κόστος της συμμετοχής στα προγράμματα του Κέντρου, έχοντας προσφέρει συνολικά 600.000€. Η επιλογή των μαθητών και μαθητριών που λαμβάνουν υποτροφίες γίνεται από το CTY Greece, με βάση τις ακαδημαϊκές ικανότητές τους, τη βαθμολογία τους στις εξετάσεις που διοργανώνει, καθώς και καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, η Lidl Ελλάς καλύπτει το κόστος συμμετοχής τους στα θερινά προγράμματα του CTY Greece, ενώ έχει υποστηρίξει και δράσεις ενημέρωσης για το Κέντρο.

Ως μεγάλος δωρητής του CTY Greece, η εταιρεία έχει υποστηρίξει τη δημιουργία ενός ειδικού μαθήματος με θέμα τη χημεία των τροφίμων και τις αρχές της υγιεινής διατροφής με τίτλο “Nutrition: Highway to Health” που διδάχθηκε για πρώτη φορά το 2019 στο πρόγραμμα θερινών μαθημάτων του Κέντρου.

To 2021 η Lidl Ελλάς προχώρησε στη δημοσίευση μελέτης Social Return on Investment (SROI), θέλοντας να μεταφράσει τις επενδύσεις της στο CTY Greece, το Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά του Κολλεγίου Ανατόλια, σε κοινωνική αξία. Τα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν πως για κάθε 1€ που επενδύθηκε, από τον Ιανουάριο 2014 έως τον Δεκεμβρίου 2020, από τη Lidl Ελλάς στο CTY Greece, έχουν δημιουργηθεί 3,7€ κοινωνικής αξίας, μέσω των δραστηριοτήτων του Κέντρου.

Η στήριξη της Lidl Ελλάς στο CTY Greece εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς και συγκεκριμένα στο πεδίο «Καλό για τους ανθρώπους», με βασικό πυλώνα το Δίκαιο Επιχειρείν, ενώ η δράση εναρμονίζεται και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα με τον στόχο 4 (Ποιοτική Εκπαίδευση), καθώς συμβάλλει στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη μάθηση.

Σχετικά με το CTY Greece

Το CTY Greece/Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά του Κολλεγίου Ανατόλια/ Center for Talented Youth (CTY) Greece ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013 με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το Κέντρο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και είναι μέλος του ευρωπαϊκού επιστημονικού οργανισμού European Council of High Ability (ECHA). Σύμβουλος προγράμματος είναι το Center for Talented Youth του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

